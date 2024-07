60 Prozent reduziert: Xbox verscherbelt Sammlung mit 3 Shooter-Klassikern

Fans von Shooter-Klassikern und kultiger Dino-Action können sich im Xbox-Store jetzt eine ganz besondere Spiele-Sammlung zum Sparpreis sichern – das Turok Trilogy Bundle ist derzeit um satte 60 Prozent im Preis reduziert.

Die Turok-Trilogie hat einen ganz besonderen Platz in den Herzen vieler Gamer inne. 26 Jahre nach dem Release des Originals landeten die drei Spiele am 30. November 2023 endlich auch auf den modernen Konsolen. Im Xbox-Store könnt ihr jetzt dank dem Remastered Trilogy Bundle in die Vergangenheit zurückreisen und die Dino-Shooter-Klassiker zocken – und das auch noch besonders günstig.

Anzeige

Turok Trilogy Bundle: 3 Shooter-Hits im Xbox-Store reduziert

Die Turok-Spiele versetzen euch in die Rolle eines mächtigen Dinosaurier-Jägers, der dunkle Mächte zur Strecke bringen muss. Ihr findet euch in der Dimension The Lost Land wieder, in der Dinos und andere furchteinflößende Kreaturen ihr Unheil anrichten. Mit einem umfangreichen Arsenal an Schusswaffen nehmt ihr den Kampf mit den blutrünstigen Bestien auf.

Schaut euch hier den Trailer zu Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered an:

Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered: Announcement Trailer

Das Turok Trilogy Bundle besteht aus den Remasters der Spiele Turok, Turok 2: Seeds of Evil und Turok 3: Shadow of Oblivion. Die Shooter-Klassiker sind grafisch restauriert mit aufgemotzten Texturen und Lichteffekten und hinsichtlich der Performance verbessert worden. Vom Gameplay-Inhalt her stehen die überarbeiteten Versionen den Originalspielen aber sehr nahe.

Anzeige

Xbox-Spieler können sich die Shooter-Trilogie jetzt für nur 23,99 Euro statt 59,99 Euro sichern. Das Angebot gilt noch bis zum 17. Juli 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Xbox-Bestseller: Klassiker stehen hoch im Kurs

Das Turok Trilogy Bundle landet mit dem 60-Prozent-Rabatt wieder in den Xbox-Charts, aber von der Top 10 ist die Shooter-Sammlung noch eine ganze Strecke entfernt. Dafür finden sich weiter oben in den Bestsellern so manche andere Spiele, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben – so schafft es beispielsweise Dead Rising 4 momentan auf den 5. Platz, während Sniper Elite 4 auf Rang 9 landet. Auch die

Abseits von Angeboten im Microsoft-Store müssen Xbox-Fans eine bittere Game-Pass-Nachricht verdauen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.