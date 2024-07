The First Descendant: Besiege Grabläufer (Lösung)

In der Hauptquest und für die Bunny-Erforschung in The First Descendant bekommt ihr früher oder später die Quest „Besiege Grabläufer“. Doch wo genau findet man dieses Monster? An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für die Aufgabe.

Grabläufer finden

Für die Hauptquest „Abfangeinsatz: Grabläufer“ sollt ihr einen Grabläufer besiegen. Eine Zielmarkierung sucht ihr allerdings vergebens und auch ein Blick auf die Weltkarte hilft auf den ersten Blick nicht weiter. Die Bunny-Erforschung erfordert von euch ebenfalls die Eliminierung eines Grabläufers. Im Questeintrag bekommt ihr hier mehr Informationen.

Anzeige

So sollt ihr einen Grabläufer auf „Normal“ im Leeren-Abfangeinsatz besiegen. Leeren-Abfangeinsätze könnt ihr über die Weltkarte starten. Am unteren Bildrand werden diese Missionsarten als lila Symbole angezeigt. Es gibt sie sowohl auf „Normal“ als auch auf „Schwer“. Für die Hauptquest und Bunny-Erforschung ist der normale Schwierigkeitsgrad ausreichend.

Den normalen Leeren-Abfangeinsatz könnt ihr über dieses Symbol auf der Weltkarte starten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im anschließenden Menü könnt ihr den Grabläufer auswählen und dann wahlweise einen privaten und öffentlichen Abfangeinsatz starten.

Anzeige

Grabläufer besiegen & Rekonstruktionsgerät benutzen

Der Grabläufer ist der erste Koloss im Spiel und nicht allzu schwierig zu besiegen. Wählt am besten einen öffentlichen Abfangeinsatz, dann könnt ihr ihn auch unkoordiniert mit zufälligen Mitspielern schnell in die Knie zwingen. Nutzt dabei regelmäßig euren Essiv-Scan (R3-Taste auf der PS oder Tab-Taste auf dem PC), um seine Schwachstellen farblich hervorzuheben und gezielt zu attackieren.

Anzeige

Nach dem Kampf fallen die Belohnungen rund um den Koloss zu Boden. Noch wichtiger ist aber das Rekonstruktionsgerät, das in der Mitte erscheint. Mit diesem müsst ihr interagieren, um die besondere Belohnung in Form von amorphen Material zu erhalten. Hier könnt ihr aus einem von drei möglichen Items wählen. Achtet für die Bunny-Erforschung darauf, die entsprechende Belohnung zu markieren!

Wählt für die Bunny-Erforschung die entsprechende Belohnung nach dem Kampf (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.