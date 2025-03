Assassin's Creed Shadows: Das Turnier finden und alle Belohnungen

Im Verlauf von Assassin's Creed Shadows erhaltet ihr die Nebenmission "Das Turnier". Aber ihr erhaltet keinen Standort für den Veranstaltungsort. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr das Turnier findet und welche Belohnungen ihr bekommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

"Das Turnier" starten

Die Nebenquest "Das Turnier" erscheint automatisch im Spielverlauf der Kampagne und ist übrigens auch für alle Trophäen und Erfolge wichtig.



Um die Nebenmission anzunehmen, müsst ihr lediglich mit Gyouji reden, der sich westlich von eurem Versteck aufhält. Der folgende Screenshot zeigt euch, wo ihr die Mission annehmt:

Hier könnt ihr die Nebenmission "Das Turnier" annehmen. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Anzeige

Fundort vom Turnier

Nachdem ihr die Nebenmission angenommen habt, erhaltet ihr lediglich ein Quest-Item mit dem Namen "Einladung zum Turnier". Ihr findet es in eurem Inventar. In der Einladung heißt es: Suche nach den alten Tempelruinen auf dem Berggipfel und bringe einen unbeugsamen Siegeswillen mit.



Bei den alten Tempelruinen handelt es sich um den Ouminesan-Tempel, der im Südosten der Region Yamato liegt, südöstlich des Bereichs Yoshino. Ganz in der Nähe befindet sich übrigens auch der höchste Punkt des Spiels.



Die folgenden Screenshots zeigen euch den Fundort des Turniers. Klickt auf sie, um sie zu vergrößern:

Hier findet ihr in AC Shadows das Turnier. (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA) Hier findet ihr in AC Shadows das Turnier. (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA) Hier findet ihr in AC Shadows das Turnier. (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA)

Anzeige

Alle Belohnungen vom Turnier

Im Verlauf des Turniers müsst ihr gegen insgesamt fünf Gegner gewinnen. Nach jedem Sieg erhaltet ihr eine Belohnung. Wir listen euch alle Feinde mit dem jeweiligen Reward auf:

Dame Masago - Episches Naginata "Geschickte Naginata des Wanderns"

Fürst Suguru - Epischer Bogen "Bohrender Bogen der Fülle" und Episches Oukatana "Robustes Katana der Eleganz"

Fürst Hokuto - Epischer Kanabou "Wehrhafter Kanabou der Gewissheit"

Dame O-sen - Episches Katana "Blutiges Katana der Kühnheit"

Fürst Unkai - Legendäres Naginata "Rachsüchtiger Feind"

Anzeige

Um die Nebenmission vollständig abzuschließen, müsst ihr nach dem letzten Sieg mit Gyouji reden. Er befindet sich am Aussichtspunkt des Veranstaltungsorts und ist auf der Karte markiert.

23 Fragen, die nur echte Assassin’s-Creed-Experten beantworten können

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.