Assassin’s Creed Shadows: Fans vermissen legendäres Feature im Ubisoft-Spiel

Assassin’s Creed Shadows vereint viele Mechaniken und Elemente aus den Vorgängern. Eine Sache vermissen die Spieler aber ganz besonders: die fliegenden Begleiter. Auf Reddit trauern zahlreiche Fans Ikaros, Enkidu und Senu hinterher.

Warum fehlt dieses Feature in AC Shadows?

In Assassin’s Creed Shadows (Test) steht Schleichen wieder mehr im Vordergrund. Besonders nützlich in diesem Zusammenhang: der Adlerblick, also die Möglichkeit, Feinde optisch hervorzuheben – auch durch Wände hindurch. Auf eine praktische Mechanik müssen die Spieler allerdings diesmal verzichten – und zwar auf tierische Helfer, wie Adler, Falken oder Raben.

Dabei waren die Augen von Oben seit Assassin’s Creed Origins ein fester Bestandteil der Reihe. Für viele Spieler waren Ikaros, Enkidu oder auch Senu allerdings nicht nur Tools, um sich einen Überblick zu verschaffen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Geschichte: ein Assassine und sein Begleiter.

Aus diesem Grund trauern nun zahlreiche AC-Fans in einem Reddit-Thread über das Weglassen dieser tierischen Bindung:

Spieler trauern um ihre fliegenden Begleiter

Wichtiger Kontext: Das Meme auf Reddit zeigt die Figur Omni-Man aus der Comic-Reihe Invincible, zu der es auch eine erfolgreiche Amazon-Prime-Serie gibt. In der Szene vermisst Omni-Man eigentlich seine Frau, was er erst in dem Moment realisiert, als sie nicht mehr bei ihm ist. Daraus haben die AC-Fans nun eine Parallele zu ihren geliebten Vögeln geschlagen.

So schreibt der Reddit-User OldPotato91 zum Beispiel:

Bin taurig... Jedes Mal, wenn ich einen Wegpunkt ansteuere, wartet ein Adler auf mich, der mich an Synin, Ikaros und Senu erinnert. 😭🦅

Warum Ubisoft ausgerechnet in Assassin’s Creed Shadows auf die tierischen Helfer und Begleiter verzichtet, ist unklar. Der eine oder andere Fan hofft zwar in dem Reddit-Thread, dass die Mechanik per Update nachgereicht wird, aber das ist wohl nur Wunschdenken.

Ein anderes geniales Feature versteckt sich dagegen in dem Spiel:

