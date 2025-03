Monster Hunter Wilds: Glückspilz findet perfekte Endgame-Quest – Fans sind fassungslos

Im Endgame vom Monster Hunter Wilds dreht sich neben den passenden Dekorationen alles um die Herstellung von Artian-Waffen. Um an dafür notwendigen Waffenteile heranzukommen, müsst ihr Quests mit gehärteten Monstern abschließen. In der Regel gilt: je härter die Quest, desto besser die Belohnung. Ein Reddit-Nutzer hat nun jedoch die Ausnahme von der Regel gefunden.

Monster Hunter Wilds: Spieler findet einfache Quest für massig Artian-Teile

Habt ihr auch schon die Story von Monster Hunter Wilds (Test) abgeschlossen und seid nun dabei, eure Endgame-Ausrüstung zusammen zu farmen? Dann freut ihr euch bestimmt über jede Jagd-Quest, die euch Artian-Teile der höchsten Qualitätsstufe beschert – je mehr, desto besser!

Im Optimalfall winkt eine solche Quests mit 10 Slots an Bonusbelohnungen, wobei jeder Slot maximal zwei der begehrten Artian-Teile der höchsten Seltenheitsstufe bieten kann. Macht unterm Strich also 20 rote Artian-Teile pro Quest. Doch die gibt’s in der Regel nur, wenn ihr euch dem stärksten Monster des aktuellen Portfolios Arkveld in seiner gehärteten Form stellt und dazu auch noch ein zweites Monster umhaut.

Reddit-Nutzer beastdeadeye hat es nun jedoch geschafft, eine der wahrscheinlich einfachsten Quests für die maximale Ausbeute an Artian-Teilen auszuwürfeln:

1x gehärteter Arkveld (Bedrohungsstufe 3)

1x Quematrice (Bedrohungsstufe 2)

Die Bedrohungsstufe (die lilanen Sterne über den Monstern) gibt den Schwierigkeitsgrad des Monsters an – also wie viel Schaden sie austeilen und einstecken. Bei gehärteten Monstern, die sowieso schon stärker als ihre normalen Varianten sind, liegt das Minimum bei Bedrohungsstufe 3. Mit anderen Worten: beastdeadeye muss sich in der Quest nur der leichtesten Version des gehärteten Arkveld stellen. Mit der richtigen Ausrüstung sollte das kein großes Problem für einen erfahrenen Spieler im Endgame darstellen.

Ist das erstmal geschafft, ist der Rest ein Zuckerschlecken. Der Quematrice gehört zu einem der Anfangsmonster im Spiel und dürfte dementsprechend innerhalb weniger Minuten ebenfalls über den Jordan gehen.

Spieler sind sich einig: „Das ist verrückt!“

In den Kommentaren unter dem Thread zeigen sich die Spieler fassungslos. Eine derart geniale Quest hat anscheinend noch keiner zu Gesicht bekommen. Von einer solchen Kombination aus einfachen Monstern und perfekter Quest-Belohnung können die meisten Spieler nur träumen (Quelle: Reddit).

Für beastdeadeye gibt es nur ein kleines Problem: Selbst wenn er die Quest einmal abschließt und anschließend als Untersuchung speichert, kann er sie maximal drei weitere Male machen, bevor sie für immer im digitalen Nirvana verschwindet.

Für alle, die auch ihr Glück versuchen möchten: Um die euch zur Verfügung stehenden Quests neu auszuwürfeln, müsst ihr lediglich in eurem Lager in euer Zelt gehen und etwas rasten – das kostet euch pro Rast 300 Gildenpunkte. Alternativ könnt ihr natürlich auch in der Online-Quest-Suche nach passenden Aufträgen Ausschau halten. Aber die Lobbys solcher Quests wie die von beastdeadeye sind wahrscheinlich schneller voll als ihr „Arkveld“ sagen könnt.

