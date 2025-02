Monster Hunter Wilds: Nützliche Tipps, die wir gerne früher gekannt hätten

Das Prinzip von Monster Hunter Wilds ist simpel: Monster jagen, Beute machen, Ausrüstung verstärken, Vorgang wiederholen. Klingt einfach, oder? Doch die vielen Tutorials können schnell erschlagend wirken. Mithilfe unserer Tipps werden eure Jagden noch viel effektiver.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Saikrii effektiv rufen und im Kampf einsetzen

Mit dem Steuerkreuz ruft ihr euer Saikrii herbei, um euch deutlich schneller fortzubewegen. Je nachdem, welche der vier Tasten ihr drückt, wird direkt nach dem Aufsteigen eine Aktion ausgeführt. Vor allem in Kämpfen kann euch das wertvolle Sekunden sparen:

Steuerkreuz oben : Aktiviert direkt nach dem Aufsteigen den Auto-Modus – euer Reittier läuft eigenständig zum markierten Ziel.

: Aktiviert direkt nach dem Aufsteigen den Auto-Modus – euer Reittier läuft eigenständig zum markierten Ziel. Steuerkreuz unten : Nach dem Aufsteigen bleibt der Saikrii stehen und ihr habt Kontrolle über ihn.

: Nach dem Aufsteigen bleibt der Saikrii stehen und ihr habt Kontrolle über ihn. Steuerkreuz links : Öffnet direkt nach dem Aufsteigen den Beutel, aus dem ihr nützliche Gegenstände in den Objektbeutel übertragen könnt.

: Öffnet direkt nach dem Aufsteigen den Beutel, aus dem ihr nützliche Gegenstände in den Objektbeutel übertragen könnt. Steuerkreuz rechts: Wechselt direkt nach dem Aufsteigen eure aktive Waffe, sofern ihr eine zweite Waffe ausgerüstet habt.

Anzeige

Vom Rücken des Saikriis aus könnt ihr übrigens hervorragend kleinere Monster erlegen, die große Kreaturen begleiten. Drückt während des Reitens einfach die Angriffstasten.

In der Saikrii-Tasche findet ihr nützliche Vorräte, die ihr eurem Objektbeutel hinzufügen könnt. (© Screenshot GIGA)

Wollt ihr auf ein Monster steigen, dann ist der Saikrii ebenfalls praktisch. Reitet auf eine Kreatur zu und springt im letzten Moment auf den Körper des Monsters. Am besten funktioniert das unbemerkt von hinten.

Anzeige

Warum ihr den Fokus-Modus unbedingt nutzen solltet

Gänzlich neu in Monster Hunter Wilds ist der Fokusmodus. Dieser erlaubt es euch, die Kamera manuell auszurichten und Körperteile eines Monsters besser ins Visier zu nehmen. Bei gezogener Waffe müsst ihr L2 bzw. LT gedrückt halten.

Ihr solltet diesen neuen Fokusmodus unbedingt nutzen, weil er euch viele Vorteile bietet. Wenn ihr vermehrt auf ein bestimmtes Körperteil eines Monsters haut, entstehen schon bald Wunden. Diese besonders anfälligen Stellen werden bei aktivem Fokusmodus rot markiert.

An den leuchtenden Stellen erkennt ihr Wunden der Monster im Fokusmodus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Jetzt solltet ihr die Wunden mit dem Fokusmodus anvisieren und sie mit dem besonders starken Fokusangriff (R1 bzw. RB) treffen. Das löst eine verheerende Combo aus, die massiven Schaden austeilt.

Anzeige

Rüstungsteile und Waffen auf die Wunschliste setzen

Das Hauptziel in Monster Hunter Wilds ist das Schmieden von immer besserer Ausrüstung. Bei den vielen Waffen und Rüstungssets könnt ihr schnell den Überblick verlieren, welche Materialien ihr bei der nächsten Jagd finden müsst.

Um euch die Suche nach speziellen Ressourcen zu erleichtern, könnt ihr Rüstungsteile oder Waffen auf die Wunschliste setzen. Wählt ein Teil aus, für das euch Materialien fehlen und drückt Dreieck bzw. Y für das Untermenü.

Mit der Wunschliste findet ihr eure Beute schneller. (© Screenshot GIGA)

Wählt nun „auf die Wunschliste“ setzen und schon werden euch orangefarbene Pins bei Quests bzw. Monstern angezeigt, wo ihr eure markierten Materialien finden könnt.

Anzeige

So lootet ihr Materialien noch bequemer und schneller

Wie ihr sicherlich bemerkt habt, könnt ihr zu Fuß oder auf dem Rücken eures Saikriis mit L2 + Kreis bzw. LT + B Materialien aus der Ferne per Greifhaken einsammeln. Das ist schon ziemlich bequem, es geht aber noch besser und effektiver.

Seid ihr unterwegs, werden euch in einer Liste links Materialien in der Nähe angezeigt. Haltet L2 bzw. LT gedrückt und schaltet mit dem Steuerkreuz zwischen den Gegenständen hin und her. Drückt ihr Kreis bzw. B, sammelt ihr das markierte Material ein, ohne den Blick per Kamera drehen zu müssen.

Achtet auf die Liste an Materialien links und klickt euch per Steuerkreuz von oben nach unten durch. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf dem Rücken des Saikriis seid ihr meist schnell unterwegs. Ihr könnt etwas das Tempo verringern, indem ihr R2 bzw. RT drückt.

Objektsets anlegen

Der Objektbeutel ist eines der wichtigsten Jäger-Werkzeuge in Monster Hunter Wilds. Nach jeder großen Jagd solltet ihr in euer Zelt zurückkehren und wichtige Gegenstände wie Tränke oder Fallen auffüllen.

Damit euer Objektbeutel nicht während der laufenden Jagd plötzlich voll ist, solltet ihr Herstellungsmaterialien oder Munition, die ihr nicht unbedingt benötigt, in die Objekttruhe packen.

Um euch das manuelle Auffüllen eurer Ressourcen zu ersparen, könnt ihr Objektsets anlegen. Drückt dafür den linken Stick (L3 bzw. LS) und im Anschluss Dreieck bzw. Y, um ein Set zu speichern.

Nun könnt ihr jedes Mal, wenn ihr zu eurem Zelt zurückkehrt, einfach das jeweilige Set laden und müsst nicht alle Gegenstände einzeln auffüllen oder unbrauchbare Materialien in die Truhe packen.

Nützliche Kurztipps

Verbrauchsgegenstände wie Tränke, die ihr regelmäßig benutzt, könnt ihr auch in eines von vier Tortenmenüs packen. Im Zelt wählt ihr unter „Objekte-Menü“ einfach „Tortenmenü anpassen“ und könnt hier Änderungen vornehmen. So müsst ihr euch nicht umständlich durch die Gegenstandsleiste (L1 + Viereck bzw. LB + X) klicken.

und könnt hier Änderungen vornehmen. So müsst ihr euch nicht umständlich durch die Gegenstandsleiste (L1 + Viereck bzw. LB + X) klicken. Wenn ihr auf den Rücken eines Monsters springt, solltet ihr zum Kopf krabbeln und ihm mit starken Messerangriffen (Dreieck bzw. Y) eine Wunde verpassen . Für maximalen Schaden könnt ihr jetzt mit R1 bzw. RB einen verheerenden Todesstoß ausführen.

. Für maximalen Schaden könnt ihr jetzt mit R1 bzw. RB einen verheerenden Todesstoß ausführen. In regelmäßigen Abständen solltet ihr in eurem Lager zum Logistiktresen gehen und hier die Option „Zutatenzentrale“ wählen. Hier erhaltet ihr völlig kostenlos ein paar nützliche Gegenstände.

und hier die Option „Zutatenzentrale“ wählen. Hier erhaltet ihr völlig kostenlos ein paar nützliche Gegenstände. Ihr könnt viele sich wiederholende Zwischensequenzen wie das Kochen von Essen oder Schmieden von Rüstungen und Waffen überspringen, indem ihr Kreis bzw. B drückt.

Egal, ob ihr zu Fuß unterwegs seid oder auf eurem Saikrii reitet: Es gibt keinen Fallschaden . Ihr könnt euch also unbedenklich auch aus großen Höhen auf Monster stürzen oder gefährliche Abkürzungen nehmen.

. Ihr könnt euch also unbedenklich auch aus großen Höhen auf Monster stürzen oder gefährliche Abkürzungen nehmen. Im Kampf gegen große Monster solltet ihr eure Umgebung im Blick behalten. Oft könnt ihr mit eurem Greifarm tödliche Fallen aktivieren oder Gebilde zum Einstürzen bringen. Aber Vorsicht: KI-Helfer oder Freunde könnten ebenfalls getroffen werden.

Unsere Sammlung an Tipps für Monster Hunter Wilds

Weitere nützliche Tipps findet ihr in der folgenden Guide-Übersicht. Die Links führen euch zu unseren Artikeln, die euch weitere Funktionen erläutern oder Empfehlungen geben.

Tipps zu den Waffen

Welche sind die besten Waffen für meinen Spielstil?

Eine Zweitwaffe ausrüsten und die Waffe wechseln

Alle Informationen zum Multiplayer

Eigenschaften, Fähigkeiten und Boni erklärt

Was bedeutet „Affinität“ und wie erhöht ihr sie?

Fundorte und Quellen für Materialien und Ressourcen