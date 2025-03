Monster Hunter Wilds: Experte präsentiert „die einzige Rüstung, die ihr braucht“

Auch wenn Monster Hunter Wilds erst seit wenigen Wochen verfügbar ist, gibt es jetzt schon etliche Spieler, die im Endgame unterwegs sind und versuchen, die möglichst beste Rüstung für ihren Spielstil zusammenzugrinden. Vor allem ein Gadget darf dabei laut den Experten von Team Darkside nicht fehlen: der verdorbene Mantel.

MH Wilds: Team Darkside zeigt die Macht des verdorbenen Mantels

Rüstung gewährt euch in Monster Hunter nicht nur Verteidigung gegen Attacken von Kreaturen, sondern bietet euch auch massig zusätzliche Fähigkeiten und Buffs. Aber laut den Monster-Hunter-Experten von Team Darkside könnt ihr darauf komplett verzichten, das legt zumindest ein neues Video der Gruppe nahe.

In dem kurzen Clip könnt ihr sehen, wie einer der Spieler sich Rey Dau in der Windebene mit seinem Langschwert stellt. Nach rund zwei Minuten ist das Apex-Monster des Gebiets eingefangen – eine Spitzenzeit. Der Clou: Der Spieler verzichtet bei seinem Kampf gegen Rey Dau komplett auf Rüstung – er trägt lediglich den verdorbenen Mantel, der seinen potenziellen Schadens-Output in die Höhe treibt.

Gepaart mit seinem Wissen über das Moveset des Monsters, kann er den Angriffen von Rey Dau problemlos ausweichen, Konterangriffe setzen und das geflügelte Wesen schnell unschädlich machen.

Hier könnt ihr euch das kurze Scharmützel selbst anschauen:

Was genau macht der verdorbene Mantel?

Der verdorbene Mantel hat zwei unterschiedliche Phasen. Wenn ihr den Mantel anlegt, erhöht sich die Affinität für einige Angriffe eurer Waffe um 10 Prozent – die Chance einen kritischen Treffer zu landen, erhöht sich also. Dafür müsst ihr jedoch in Kauf nehmen, dass ihr während der Nutzung stetig Lebenspunkte verliert – zumindest anfangs.

Denn wenn ihr genug Treffer landet, aktiviert sich die zweite Phase des verdorbenen Mantels. Das Gadget leuchtet nun intensiver. Ihr verliert keine Lebenspunkte mehr durch die Nutzung und die Affinität erhöht sich um weitere 20 Prozent, insgesamt also um 30 Prozent. Zudem erhöht sich der blanke Schaden eurer Waffe ebenfalls um 20 Punkte und bei einigen Angriffen löst ihr einen zusätzlichen Treffer aus. Den Mantel könnt ihr zwei Minuten tragen, danach müsst ihr zwölf Minuten warten, bis ihr ihn wieder benutzen könnt.

In seiner aktuellen Version finden viele Spieler das Gadget schlichtweg zu stark (Quelle: Reddit). Der verdorbene Mantel ist mit Abstand das beste Gadget, um den verursachten Schaden zu erhöhen. Ob die Entwickler den Mantel in einem zukünftigen Update abschwächen oder die Alternativen stärken, bleibt abzuwarten.

