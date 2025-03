Assassin's Creed Shadows: Oichi verschonen oder angreifen (Enttarnung des Rads)

Im Verlauf der Hauptmission "Die Enttarnung des Rads" in Assassin’s Creed Shadows müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die edle Dame Oichi verschonen oder angreifen wollt. Im Folgenden verraten wir euch die Konsequenzen und Belohnungen für eure Entscheidung.

Wichtiger Hinweis: Dieser Guide enthält Spoiler zur Geschichte des Spiels, da er den Verlauf der Hauptmission "Die Enttarnung des Rads" nach eurer jeweiligen Entscheidung beschreibt.

Oichi als Yasuke verschonen - Konsequenzen und Belohnung

Wenn ihr die edle Dame Oichi als Yasuke verschont, wird Naoe damit zwar nicht einverstanden sein und wutentbrannt davongehen, aber es wird nichts an eurer Entscheidung ändern. Wenn ihr euch für die Dialogoption "Als Yasuke verschonen" entscheidet, beschützt ihr Oichi und sie überlebt.



Nachdem ihr Oichi verschont, überreicht sie Yasuke die Missionsbelohnung: das legendäre Oukatana, das nur er verwenden kann. Danach findet ein weiteres Gespräch zwischen Naoe und Yasuke statt. Hiernach ist die Mission beendet. Neben der Belohnung erhaltet ihr zudem im späteren Spielverlauf die Chance auf eine Romanze mit Oichi.



Das folgende Video zeigt euch die Entscheidung und den Verlauf nach dem Verschonen im Detail:

Oichi als Naoe angreifen - Konsequenzen und Belohnung

Wenn ihr die Dialogoption "Als Naoe angreifen" wählt, führt Naoe ihren Angriff auf Oichi aus. Doch Kuma wirft sich schützend vor sie und wird stattdessen vom Katana getroffen. Er liegt verletzt am Boden, Naoe verlässt den Raum und Yasuke übernimmt ab dort das Gespräch. Kuma überlebt übrigens den Vorfall, was Oichi im darauffolgenden Gespräch mit Yasuke verrät.



Nachdem Oichi Yasuke mitteilt, dass Kuma überlebt, folgt die identische Videosequenz wie nach Oichis Verschonung. Ihr erhaltet ebenfalls dieselbe Belohnung bei der anderen Entscheidung: das legendäre Oukatana.



Also, selbst wenn ihr Oichi angreift, hat es keinerlei Auswirkung auf die Geschichte, die mögliche Romanze mit ihr oder auf die darauffolgenden Nebenmissionen. Falls ihr die Unterschiede in den Videosequenzen selbst sehen wollt, könnt ihr euch das folgende Video von YouTuber Skill Games anschauen. Dort seht ihr, was passiert, wenn ihr Oichi als Naoe angreift:

