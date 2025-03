Assassin's Creed Shadows: Alle Kamon für "Eine Wappensammlung" finden

In der Quest "Eine Wappensammlung" von AC Shadows sollt ihr für den Gelehrten Outa Gyuuichi in Yamashiro neun Klanwappen finden, die ihr als sogenannte Kamon an verschiedenen Stellen in der Spielwelt einsammeln könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte ganz genau.

Alle Klanwappen finden

Um diese Mission zu beginnen, müsst ihr mit Outa Gyuuchi sprechen, einen der Bewohner der zweiten Region Yamashiro. Ihr könnt die Klanwappen aber auch schon vorher einsammeln.

An dieser Stelle im südlichen Kyoto könnt ihr die Quest beginnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Kamon werden euch mit einem weißen Fahnensymbol auf der Karte markiert und verstecken sich fast alle in Burgen. Wichtig: Ihr könnt sie nur mit Yasuke einsammeln, da nur er die schweren Objekte verschieben kann, die die Kamon verdecken.

Jedes Klanwappen ist einem der Clans zugeordnet. Ruft in eurem Inventar den Beutel auf, hier werden gefundene Kamon unter den Quest-Gegenständen abgelegt. So könnt ihr sehen, welche ihr schon habt. Bei den im Folgenden beschriebenen Fundorten orientieren wir uns an den entsprechenden Namen.

Kamon des Oda-Klans

Region: Izumi Settsu

Izumi Settsu Fundort: Befindet sich in der Ruine westlich der Burg Osaka.

Fundort vom Kamon des Oda-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Bessho-Klans

Region: Harima

Harima Fundort: Innerhalb von Burg Miki.

Fundort vom Kamon des Bessho-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Hashiba-Klans

Region: Harima

Harima Fundort: In einem Haus nördlich in Fort Hiraiyama.

Fundort vom Kamon des Hashiba-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Akechi-Klans

Region: Oumi

Oumi Fundort: Befindet sich im Hauptgebäude der Burg Sakamoto am Biwa-See.

Fundort vom Kamon des Akechi-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Akiyama-Klans

Region: Yamato

Yamato Fundort: Direkt unterhalb des Aussichtspunkts von Burg Uda Matsuyama.

Fundort vom Kamon des Akiyama-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Tsutsui-Klans

Region: Yamato

Yamato Fundort: Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes von Burg Kouriyama.

Fundort vom Kamon des Tsutsui-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Ikko-Ikki-Klans

Region: Kii

Kii Fundort: In einem Wachturm auf dem Negoro-Tempelgelände.

Fundort vom Kamon des Ikko-Ikki-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Niwa-Klans

Region: Wakasa

Wakasa Fundort: In einem Gebäude auf Burg Tsuruga.

Fundort vom Kamon des Niwa-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kamon des Shibata-Klans

Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Direkt unterhalb des Aussichtspunkts von Fort Genbao.

Fundort vom Kamon des Shibata-Klans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnung

Habt ihr alle neun Klanwappen gefunden und zu Outa Gyuuchi zurückgebracht, bekommt ihr als Abschlussbelohnung den legendären Bogen "Falkenauge".

