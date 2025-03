Netflix trifft Evanescence: Exklusive Szenen aus neuer „Devil May Cry“-Serie jetzt auf YouTube

Im Anime zur Videospielreihe „Devil May Cry“ treffen zwei Welten aufeinander. Sowohl Fans der Games als auch der Band Evanescence kommen mit einem besonderen Musikvideo auf ihre Kosten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Evanescence-Fans haben Grund zum Feiern

Eine Weile war es still um Evanescence geworden, doch vergessen wurde die Band von ihren Fans nicht. Mit ihrem ganz eigenen Spin zum Alternative-Rock-Genre erreichte die Gruppe zeitlosen Kultstatus – kein Wunder, dass Netflix das Potenzial zur Zusammenarbeit mit Amy Lee und Co. erkannte.

Anzeige

Für die heiß ersehnte „Devil May Cry“-Serie hat Evanescence nämlich eigens eine neue Single mit dem Titel „Afterlife“ herausgebracht. Im Ankündigungspost auf Instagram war im Vorfeld schon ein kurzer Ausschnitt aus dem Lied zu hören.

Evanescence und „Devil May Cry“ – die perfekte Kombi

Mit einem Video, das am 27. März auf YouTube geht, können Fans der Videospielreihe und der Band neue Szenen zusammen mit dem vollen Song erleben. Werft selbst einen Blick hinein:

Neben Evanescence bekommen auch weitere Bands die Ehre, mit ihren Werken die Dramaturgie der Serie weiter zu unterstreichen. Der Soundtrack soll nämlich vornehmlich mit Liedern des Alternative-/Nu-Metal-Genres gespickt sein. So war auch im Trailer mit „Last Resort“ von Papa Roach ein bekannter Vertreter der Sparte zu hören. Den Trailer könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

Anzeige

Somit scheint wahrscheinlich, dass Netflix die Videospiel-Verfilmung auch nach Veröffentlichung weiterhin gekonnt mit stimmungsvoller Musik untermalen wird. Songs wie „Afterlife“, mit dem typischen melancholisch-kraftvollen Gesang von Amy Lee, scheinen die perfekte Wahl, um die Zuschauer in die geheimnisvolle Urban-Fantasy-Welt von „Devil May Cry“ zu entführen.

Anzeige

„Devil May Cry“ auf Netflix: Wann startet die Serie?

An den heiß ersehnten Start wird der Anime am 3. April 2025 auf Netflix gehen. Der vielversprechende Trailer verspricht ein actiongeladenes Aufeinanderprallen von Welten, in dem es unter Dämonen und Menschen ordentlich was auf die Mütze gibt. Teaser und Trailer könnt ihr euch schon jetzt auf Netflix ansehen.

Die Produktion übernimmt das südkoreanische Studio Mir, das auch für Projekte wie „The Witcher: Sirens of the Deep“, „The Legend of Korra“ und „The Boondocks“ Staffel 4 verantwortlich ist. Adi Shankar, der bereits an Serien wie „Castlevania“ mitgearbeitet hat, produziert den „Devil May Cry“-Anime und schrieb zusammen mit Alex Larsen sogar am Drehbuch.

Mit der Beteiligung an der Produktion ist für zwei Fans somit ein Traum wahr geworden. Gegenüber Netflix zeigte sich Adi Shankar sehr dankbar für die Gelegenheit:

„Ich fühle mich geehrt, dass Netflix und Capcom mir das ‚Devil May Cry‘-Franchise anvertraut haben. Alex Larsen und ich sind von den Figuren begeistert. Wir sind große Fans und wollen die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, noch übertreffen.“

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.