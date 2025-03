ZDF streamt herzerwärmende Hit-Komödie – kostenlos in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

In Zeiten wie diesen sehnt man sich nach einem Feel-Good-Film, der das Herz erwärmt und ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wie gut, dass das ZDF in seiner Mediathek mit „Julie & Julia“ eine echte Erfolgskomödie der beliebten Filmemacherin Nora Ephron bereithält. Doch ihr müsst euch beeilen, denn lange wird dieses Meisterwerk nicht mehr kostenlos online zu sehen sein. Oben im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen.

ZDF zeigt online Nora Ephrons letzten Film

Wer kennt sie nicht – romantische Komödien wie „Harry und Sally“, „Schlaflos in Seattle“ oder „E-Mail für Dich“? Bei allen diesen Filmen schrieb Nora Ephron das Drehbuch und führte teils auch Regie. Mit „Julie & Julia“ brachte sie 2009 ihren letzten Spielfilm ins Kino. Nur drei Jahre später verstarb Ephron an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung. Gegenwärtig könnt ihr „Julie & Julia“ online beim ZDF sehen – dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags kostet euch das keinen Cent extra (beim ZDF ansehen).

Doch aufgepasst: Die Hit-Komödie steht nur noch bis Dienstag, den 1. April, bereit. Punkt 21:59 Uhr wird der Film aus der Mediathek entfernt. Doch worum geht es eigentlich im Film?

Das Leben erzählt immer noch die besten Geschichten

In „Julie & Julia“ verknüpft Regisseurin Nora Ephron die parallel verlaufenden Geschichten von Julia Child (Meryl Streep) und Julie Powell (Amy Adams). Während die lebensfrohe Julia in den 1950er-Jahren in Paris die französische Küche erobert und mit ihrem legendären Kochbuch berühmt wird, kämpft Julie 2002 in New York gegen die Tristesse ihres Alltags. Ihr Plan? Alle 524 Rezepte aus Julias Buch in einem Jahr nachkochen – und darüber bloggen.

Die charmante Komödie nach wahren Begebenheiten verbindet Humor, Herz und jede Menge kulinarische Inspiration. Meryl Streep glänzt als exzentrische, aber liebenswerte Julia, während Amy Adams als moderne Hobbyköchin zwischen Küchenchaos und Selbstzweifeln die Sympathien auf ihrer Seite hat. „Julie & Julia" ist ein Wohlfühlfilm, der nicht nur Hobbyköche, sondern auch Fans von inspirierenden Lebensgeschichten bestens unterhält.

Unser Fazit: Unbedingt anschauen – am besten zusammen mit einer großen Tasse Kakao und eingehüllt in eine Kuscheldecke. Schön, dass es noch Filme wie „Julie & Julia“ gibt – und dass das ZDF sie zeigt.

