„Adolescence“ Staffel 2: Führt Netflix die Miniserie fort?

Eine britische Miniserie hat die Netflix-Charts erobert. Hat der Streaminganbieter weitere Pläne für die Krimigeschichte und wann würde „Adolescence“ Staffel 2 an den Start gehen? Alle Infos dazu findet ihr hier.

Seit März sind alle vier Episoden von „Adolescence“ bei Netflix im Angebot verfügbar. Stand März 2025 ist nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. „Adolescence“ ist als Miniserie gedacht und findet dadurch mit der vierten Folge ihr Ende.



Jedoch gibt es einige Beispiele im Hause Netflix, die gezeigt haben, dass auch Miniserien weitere Staffeln bekommen können. Auf Rotten Tomatoes konnte die Serie 99 % der 73 Kritiker überzeugen, auf Metacritic gab es 90 von 100 Punkten. Die Bewertungen der User sahen jedoch etwas ernüchternder aus – der User-Score fiel bei Metacritic auf 6 von 10 Punkten.



Ob diese Zahlen für Netflix genügen, um eine weitere Staffel zu rechtfertigen, bleibt abzuwarten. Sobald wir mehr dazu wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Die bisher vier Folgen von „Adolescence“ folgen dem 13 Jahre alten Jamie Miller, der an dem Mord einer Schulkameradin beschuldigt wird. Auch wenn die Details der Geschichte nicht aus dem wahren Leben stammen, so hat sich Showrunner Stephen Graham von diesem inspirieren lassen. Gegenüber Tudum sagte er:

It shocked me. I was thinking, ‘What’s going on? What’s happening in society where a boy stabs a girl to death? What’s the inciting incident here?’ And then it happened again, and it happened again, and it happened again. I really just wanted to shine a light on it, and ask, ‘Why is this happening today? What’s going on? How have we come to this?