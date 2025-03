ARD streamt einen der coolsten Filme aller Zeiten – kostenlos in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Einen Netflix-Account oder ein Abo eines anderen Streaming-Dienstes braucht ihr nicht, um einen der wohl coolsten Filme aller Zeiten zu sehen. Wer nämlich in die frei zugängliche ARD-Mediathek schaut, entdeckt dort aktuell den legendären Action-Thriller „Léon – Der Profi“. Der Streifen kann sich auch über 30 Jahre später noch sehen lassen. Oben könnt ihr bereits einen ersten Blick auf den Trailer werfen.

Aktuell in der ARD-Mediathek: „Léon – Der Profi“

Wer es noch nicht weiß: Großartige Filmklassiker finden sich immer wieder in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender – quasi kostenlos dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags. Momentan gibt es dort mit „Léon – Der Profi“ einen absoluten Kultfilm der 90er-Jahre, mit Jean Reno (Léon) und Natalie Portman (Mathilda) in den Hauptrollen. Aber aufgepasst: Verfügbar ist der Film nur bis zum 7. April 2025 um 23 Uhr (bei der ARD ansehen).

Wichtig: Da der Film eine FSK-16-Freigabe besitzt, kann er in Deutschland frei erst ab 22 Uhr abgespielt werden. Allerdings lässt sich diese Altersbeschränkung mit einer kostenfreien Anmeldung umgehen – in diesem Fall könnt ihr den Film rund um die Uhr streamen.

Unvergesslichen Filmerlebnis mit Kultstatus

Ein knallharter Auftragskiller mit weichem Kern und ein Mädchen, das viel zu früh erwachsen werden muss – „Léon – Der Profi“ ist ein Meilenstein des modernen Kinos und hat nicht umsonst Kultstatus erreicht. Der von Luc Besson inszenierte Thriller erzählt die ungleiche Geschichte von Léon, einem einsamen Profikiller, der sich im Verborgenen durch die Straßen von New York bewegt.

Doch sein Alltag aus Gewalt und Routine gerät völlig aus der Bahn, als die 12-jährige Mathilda (Natalie Portman in ihrer ersten großen Rolle) in sein Leben tritt. Nach einer Tragödie in ihrer Familie sucht sie bei Léon Schutz – und hegt einen ganz eigenen, gefährlichen Plan: Sie will das Handwerk des Killers lernen, um sich zu rächen.

Für die nötige Portion Wahnsinn sorgt Gary Oldman in einer seiner denkwürdigsten Rollen – als korrupter, drogensüchtiger Polizist, der eine Spur der Zerstörung hinterlässt. Die Mischung aus leisen, emotionalen Momenten und packender Action macht „Léon – Der Profi“ zu einem unvergesslichen Filmerlebnis, das man unbedingt gesehen haben muss. Halt einfach einer der coolsten Filme aller Zeiten.

Den könnt ihr jetzt bei der ARD online sehen – zahlen müsst ihr dafür nichts extra. Eine tolle Gelegenheit und eine absolute Empfehlung für jeden Filmliebhaber. Noch unsicher? Mit 8,5 Punkten bei der IMDb sichert sich der Film einen ewigen Platz unter den besten Filmen aller Zeiten (Quelle: IMDb). Jetzt dürfte es keine Zweifel mehr geben.

