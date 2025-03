Beliebter Streaming-Dienst verdoppelt Abo-Preis – Sparfüchse müssen jetzt schnell sein

Plex: Neuer Preis ist ein Schock – aber nachvollziehbar

Im Streaming-Dschungel hat sich Plex zwischen Amazon, Netflix und Disney+ eine spezielle Nische geschaffen: Der Service lässt euch eure eigenen gespeicherten Medien streamen, ob es nun Filme, Serien, Musik, Bilder oder private Video-Aufnahmen sind.

Ihr erstellt zunächst einen Server mit euren Medien und könnt dann mit dem Video-Klienten von überall auf eure Bibliothek zugreifen – mit einer ansehnlichen Benutzeroberfläche, die ihr nach Wunsch anpassen könnt. Ihr könnt eure Bibliothek außerdem auch mit Verwandten und Freunden teilen.

Wer eine umfangreiche digitalisierte Medien-Bibliothek sein Eigen nennt, findet mit Plex eine gute Lösung zum Streamen abseits von Netflix und anderen Riesen-Unternehmen. Dass der Preis nun stark in die Höhe schnellt, ist natürlich ärgerlich – doch nach über 10 Jahren war es vermutlich unvermeidbar.

Plex verspricht zudem, dass 2025 neue Funktionen für den Streaming-Dienst an den Start gehen sollen und sich weitere Features in Entwicklung befinden. Es soll also ordentlich in das Produkt investiert werden.

Außerdem: Wer als Server-Betreiber einen Plex-Pass (Lifetime oder als Abo) besitzt, ermöglicht es allen anderen Nutzern mit Zugriff auf den Server weiterhin kostenlos und von überall zu streamen. (Quelle: Plex)