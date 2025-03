Waipu greift Amazon und Sky an: Das kann die neue TV-Box

Waipu bringt eine eigene TV-Box auf den Markt – und zielt damit direkt auf klassische Kabelanbieter und Streaming-Konkurrenten wie Amazon und Sky. Die neue Box kombiniert Live-TV mit Streaming-Apps und bietet 4K-Bildqualität.

Streaming-Anbieter Waipu stellt TV-Box vor

Mit der neuen Waipu-Box will der Streaming-Anbieter nach eigenen Angaben den Umstieg vom klassischen Kabelfernsehen auf modernes IPTV erleichtern. Die Box bietet über 300 Sender, darunter 70 Pay-TV-Kanäle, sowie Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+ und YouTube. In der Waiputhek stehen zudem über 30.000 Inhalte zum Abruf bereit.

Technisch setzt Waipu auf eine recht leistungsfähige Ausstattung: Ein Quad-Core-Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher soll für flüssige Navigation sorgen, während 4K, HDR10+ und Dolby Vision eine hohe Bildqualität ermöglichen. Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt. Die Verbindung kann über WLAN (Wi-Fi 6) oder LAN erfolgen. Eine Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung und Schnellwahltasten für Streaming-Apps ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Waipu bietet das Gerät entweder einzeln für 99,99 Euro oder in Kombination mit dem Perfect-Plus-Abo für 17,99 Euro pro Monat an (Quelle: Waipu). Damit positioniert sich der Anbieter als Alternative zum Kabelfernsehen, aber auch zu Streaming-Sticks wie Fire TV oder MagentaTV.

TV-Box von Waipu: Druck auf Konkurrenz wächst

Die Strategie ist klar: Waipu will seinen Nutzern möglichst ein Rundum-Paket aus Live-TV, Mediatheken und Streaming bieten – und das ohne separaten Receiver oder teure Kabelverträge. Schon jetzt hat Waipu mit über 300 Sendern das größte IPTV-Angebot in Deutschland. Sollte sich die neue Box am Markt etablieren, könnte das Anbieter wie Sky und Amazon langfristig unter Druck setzen.

