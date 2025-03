Diese Netflix-Serie ist ein Schlag in den Magen – im April geht es gnadenlos weiter

Im kommenden April startet die 7. Staffel von Black Mirror auf Netflix. Ein erster Trailer zeigt vorab, was die vermutlich unangenehmste Serie diesmal in Petto hat. Serienfans können sich auf sechs neue Folgen freuen.

Black Mirror feiert im April Netflix-Comeback

Die düstere Serie Black Mirror ist berühmt-berüchtigt für ihre fiesen Geschichten und bösartigen Auflösungen, die zartbesaitete Zuschauer durchaus verstören können. Völlig spurlos zieht diese Netflix-Serie aber wohl an niemanden vorbei. Nun erscheint am 10. April die mittlerweile 7. Staffel auf dem Streaming-Anbieter. Passend dazu gibt es einen ersten Trailer, der auf die neuen Folgen einstimmt:

Black Mirror Staffel 7 - Trailer

Wie auch schon in den vorherigen Staffeln sind auch diesmal wieder viele bekannte Gesichter aus Film- und Fernsehen mit dabei. Dazu gehören zum Beispiel Emma Corrin (Deadpool & Wolverine), Awkwafina (Jackpot) oder auch Paul Giamatti (The Holdovers).

Wenn ihr die Serie bisher verpasst habt und bereit seid für eine der unangenehmsten Serien der letzten 15 Jahre, dann könnt ihr alle bisherigen sechs Staffeln über Netflix nachholen. Da die Folgen inhaltlich keinen Zusammenhang haben, könnt ihr euch auch einfach die Rosinen herauspicken:

Hat der Wechsel zu Netflix der Serie geschadet?

Auch wenn Black Mirror nach wie vor beliebt ist und auch viele neue Folgen Anklang bei Serienfans finden, so gibt auch schon seit Jahren den Vorwurf, dass die Serie ihren Biss verloren hat. Gemeint ist damit vor allem die Übernahme durch Netflix, denn die ersten zwei Staffeln entstanden noch unter der britischen Schirmherrschaft von Channel 4. Erst mit dem Verkauf an Netflix wanderte die Serie in die USA ab. Das nagt bis heute an manch einem Fan:

Tatsächlich lässt sich auch am Rotten-Tomatoes-Score ablesen, dass die beiden ersten Staffeln nach wie vor am beliebtesten sind. Während die fünfte und sechste Season verhältnismäßig schwach aufgenommen wurden. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie die siebte Staffel im April bei Presse und Publikum abschneidet (Quelle: Rotten Tomatoes).

