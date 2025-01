„Devil May Cry“ (Anime): Netflix-Release steht fest

Viele Zuschauer warten gespannt auf die Anime-Adaptierung von „Devil May Cry“, die auf Netflix laufen wird. Doch wann startet die heiß erwartete Serie? Hier verraten wir euch den Release von „Devil May Cry“ und alles, was ihr zum Start der Show wissen müsst.

Starttermin vom Anime „Devil May Cry“ steht fest

2018 kam die Ankündigung und jetzt steht endlich ein Release-Datum fest. Die achtteilige neue Anime-Serie „Devil May Cry“ soll am 3. April 2025 auf Netflix starten und sofort mit unterschiedlichen Sprachfassungen zur Verfügung stehen. Ob es eine deutsche Sprachausgabe geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald es weitere Informationen hierzu gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Neben dem Starttermin gibt es auch einen neuen Trailer zu „Devil May Cry“, der ebenfalls das Opening „Rollin'“ von Limp Bizkit präsentiert:

Devil May Cry (Anime): Release Date Trailer

Studio Mir übernimmt die Produktion

„Devil May Cry“ entsteht im südkoreanischen Studio Mir, das beispielsweise auch für „The Witcher: Sirens of the Deep“, „The Legend of Korra“ und „The Boondocks“ Staffel 4 verantwortlich ist. Adi Shankar (unter anderem „Castlevania“) fungiert als Produzent. Zudem hat er mit Alex Larsen (unter anderem „Yasuke“ und „Bodied“) auch das Drehbuch geschrieben.



Bei der neuen „Devil May Cry“-Serie handelt es sich bereits um die zweite Anime-Adaption. Viele Gamer wissen, dass die Serie auf der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom basiert, also ähnlich wie bei „Castlevania“ und „Castlevania: Nocturne“. Die erste Adaption lief 2007 im japanischen TV.



Ob und wie die Serie in Bezug auf die Videospielreihe steht, ist bisher nicht bekannt. Somit kann nicht gesagt werden, zu welchem Zeitpunkt die Show spielen wird. Es steht jedoch fest, dass auch in der Anime-Serie Dante der Protagonist ist. Im Anime spricht Johnny Yong Bosch den Charakter Dante. Bosch hatte bereits in der Vergangenheit Berührung mit der Franchise. Denn im Videospiel hat er Nero synchronisiert.

