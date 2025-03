ARD sichert sich Kultfilm – kostenlos in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Warum für Netflix, Amazon Prime oder Disney+ zahlen, wenn man gute Filme auch bei ARD und ZDF gratis findet? Dort gibt es echte Perlen – aktuell etwa einen ganz besonderen Kultfilm aus dem Jahr 1986 mit Christopher Lambert, Sean Connery und einem legendären Soundtrack von Queen. Spätestens beim Blick in den obigen Trailer wisst ihr, welcher Film gemeint ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gratis in der Mediathek: Fantasy-Fest bei ARD und 3sat

„Highlander – Es kann nur einen geben“ – der bekannte Fantasy- und Actionfilm gehört auch heute, fast 40 Jahre später, zum Pflichtprogramm eines jeden Kinofans. Wer den Klassiker sehen möchte, wird derzeit bei Netflix und Co. nicht fündig. Doch streamen könnt ihr ihn kostenlos bei ARD und 3sat in den Mediatheken. Allerdings nur noch bis einschließlich 27. März 2025 – ihr solltet euch also beeilen (bei der ARD, bei 3Sat ansehen).

Anzeige

Wichtig: Da der Film eine FSK-16-Altersfreigabe hat, ist der Abruf eigentlich nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr möglich. Wer sich jedoch in der Mediathek kostenlos registriert und sein Alter bestätigt, kann „Highlander – Es kann nur einen geben“ auch außerhalb dieser Uhrzeiten anschauen.

Muss man zum Inhalt noch viel sagen?

Eigentlich nicht – aber vielleicht gibt es einige jüngere Leser, die bisher noch nichts von dem kultigen Film-Franchise gehört haben oder sich nie die Zeit genommen haben, ihn zu schauen. Daher eine kurze Zusammenfassung:

„Highlander“ (1986) folgt Connor MacLeod (Christopher Lambert), einem schottischen Krieger, der im 16. Jahrhundert entdeckt, dass er unsterblich ist. Sein Mentor Ramirez (Sean Connery) weiht ihn in das Geheimnis der Unsterblichen ein: Sie müssen gegeneinander kämpfen, bis nur noch einer übrig bleibt, um den „Preis“ zu gewinnen. Jahrhunderte später lebt Connor im New York der 1980er Jahre, wo sich das finale Duell mit seinem erbarmungslosen Feind Kurgan (Clancy Brown) anbahnt. Während die Vergangenheit ihn einholt, entscheidet sich das Schicksal der letzten Unsterblichen.

Anzeige

Guter Film, noch bessere Musik

Obwohl der Film zunächst gemischte Kritiken erhielt, ist „Highlander“ heute aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Entsprechend solltet ihr euch von den eher mittelmäßigen 69 Prozent bei Rotten Tomatoes nicht abschrecken lassen. Ein besseres Bild liefern die Publikumsbewertung von 79 Prozent und eine IMDb-Wertung von 7,0.

Anzeige

Noch beeindruckender als der Film ist aber sicherlich der Soundtrack, allen voran die Songs der britischen Rockband Queen. „Who Wants to Live Forever“, „A Kind of Magic“ und „Princes of the Universe“ sind längst fester Bestandteil der Musikgeschichte und werden es auch bleiben.

Wer auf gute Musik und Fantasyfilme steht, kommt an „Highlander“ nicht vorbei. Umso besser, dass ihr diesen Kultfilm dank des Rundfunkbeitrags derzeit gratis bei ARD und 3sat sehen könnt – aber nur noch bis zum 27. März!

Hier gibt es noch mehr zu sehen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.