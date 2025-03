„Feuer & Flamme“ Staffel 10 – alle Infos zur Fortsetzung auf einen Blick

Seit nun fast acht Jahren verfolgen Zuschauer die Karriere der Feuerwehrmänner der Doku-Reihe „Feuer & Flamme“. Nach dem emotionalen Ende der neunten Staffel warten die Fans nun gespannt auf die Fortsetzung. Endlich ist nun bekannt, wann und wo die Dokumentation weitergeht.

Wann startet „Feuer & Flamme“ Staffel 10?

Mit dem Ende der neunten Staffel, deren letzte Folge am 20. Februar 2025 ausgestrahlt wurde, sind die Dreharbeiten für Staffel 10 bereits in vollem Gange. So wurde nun der Starttermin der Fortsetzung bekanntgegeben: Am Dienstag, dem 2. September 2025, wird die erste Episode der neuen Staffel ausgestrahlt. Wie gewohnt werden die Folgen anschließend im Wochentakt veröffentlicht.

Wo könnt ihr „Feuer & Flamme“ streamen?

Bislang wurden die Beiträge der Dokumentation in verschiedenen Mediatheken sowie im Free-TV ausgestrahlt. An diesem Konzept hält sich die Produktion auch weiterhin. So findet ihr die neuen Episoden wie gewohnt sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf YouTube.

Allerdings gibt es für die zehnte Staffel auch eine Neuerung, die Aufgrund des Einsatzortes entschieden wurde. Denn dieser befindet sich in der Stadt Heidelberg. Geändert hat sich hierbei der öffentlich-rechtliche Ausstrahlungsort. Denn anstelle des WDR seht ihr diese nun beim Südwestrundfunk (SWR) aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dort bleibt die Sendezeit wie zuvor schon in der Prime-Time um 20:15 Uhr.

Seit Staffel 5 bietet die Produktion neben der Serie zudem auch einen Podcast an. Wer somit nicht auf die neue Staffel warten möchte, kann hierbei auch auf die Informationssendung der Dokumentation zurückgreifen. Anhören könnt ihr euch diese sowohl in den Mediatheken von ARD und WDR sowie bei Spotify.

Worum geht es in „Feuer & Flamme“?

Seit 2017 werden die Feuerwehrmänner der Dokumentationsreihe während ihrer Einsätze begleitet. Sie begeistern die Zuschauer seither mit authentischen Fällen. Bis 2020 beinhalteten die Staffeln je neun Folgen; seit der vierten Staffel wurden sie auf sechs Episoden reduziert. Mit rund 45 Minuten Sendedauer und Einsätzen in Städten wie Gelsenkirchen und Bochum zeigt sie hautnah den Feuerwehr-Alltag.

