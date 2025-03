ARD-Schock: TV-Star Elton verlässt Kultshow nach 10 Jahren – so reagieren die Fans

Schlechte Nachrichten für Fans von „Wer weiß denn sowas?“: Elton verlässt die ARD-Show nach 10 Jahren. Er will sich in Zukunft mehr Zeit für die Familie und sich nehmen. Die letzte Sendung mit ihm steht bereits fest.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

TV-Star Elton verlässt „Wer weiß denn sowas?“

Die ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ hat sich seit 2015 zu einem Dauerbrenner entwickelt. In den letzten 10 Jahren sind so über 1.000 Folgen entstanden. Immer mit dabei: Moderator Kai Pflaume, Teamkapitän Bernhard Hoëcker und Teamkapitän Elton. Letzter hat nun über Instagram seinen Ausstieg verkündet.

Anzeige

So richtet sich Elton in einem Video an seine über 235.000 Follower und erklärt:

Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein. Und es war vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten. Nun sage ich Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge. (Quelle: Elton auf Instagram

Anzeige

Der TV-Star will in Zukunft kürzertreten. Für seine Familie und auch für sich selbst. Im Anschluss bedankt er sich noch bei seinen Kollegen und den Fans.

Wer wird Eltons Nachfolger in der ARD-Show?

Von der Community wird sein Abschied unterschiedlich aufgenommen. Viele User betonen, dass sie ihn in der Show vermissen werden, während andere hämisch unken, dass es endlich vorbei ist. Gleichzeitig wird auch schon heiß über einen möglichen Nachfolger diskutiert. Besonders hoch im Kurs steht bei den Fans zum Beispiel Komiker und Moderator Wigald Boning.

Anzeige

Die ARD hat sich selbst noch nicht dazu geäußert. Stattdessen gab es ein Statement von der ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, die Eltons authentische Art und Charme lobt und betont, dass er große Fußstapfen hinterlassen wird (Quelle: DWDL).

Eltons letzter Auftritt in „Wer weiß denn sowas?“ wird übrigens am 26. April um 20:15 Uhr im TV zu sehen sein. Danach müssen sich die Fans endgültig von ihm verabschieden. Zumindest dort, denn Elton selbst wird weiterhin bei RTL zu sehen. So zum Beispiel bei der von Stefan Raab erfundenen Show „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.