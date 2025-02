„The Residence“ auf Netflix: Besetzung und Release der neuen Serie

Fans von Shonda Rhimes und Murder-Mysteries freuen sich bereits auf ihre neue Serie „The Residence“ auf Netflix. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur neuen Show wissen müsst.

Starttermin von „The Residence“

„The Residence“ startet am 20. März 2025 auf Netflix. Die Show gehört übrigens auch bei uns zu den Highlights der Serienstarts 2025.

Werden alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht?

Ja, alle Folgen von „The Residence“ sollen am 20. März zeitgleich zur Verfügung stehen. Die Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Der neueste Trailer zur Serie gibt euch einen ersten Eindruck von der Show:

Besetzung von „The Residence“

Die Serie stammt von Shonda Rhimes (unter anderem „Grey's Anatomy“ und „Bridgerton“) und Betsy Beers (ebenfalls unter anderem „Grey's Anatomy“ und „Bridgerton“). Showrunner der Serie ist Paul William Davies. Er hat übrigens mit Shonda Rhimes auch bei den Serien „For the People“ und „Scandal“ zusammengearbeitet. Die Besetzung der Rollen in „The Residence“ sieht wie folgt aus:

Uzo Aduba (bekannt aus „Oranve is the New Black“) als Cordelia Cupp

Edwina Findley (bekannt aus „If Loving You is Wrong“) als Sheila Cannon

Barrett Foa (bekannt aus „Navy CIS: L.A.“) als Elliot Morgen

Juliette Jeffers (bekannt aus „Tulsa King“) als Angie Huggins

Al Mitchell (bekannt aus „Just Mercy“) als Rollie Bridgewater

Brett Tucker (bekannt aus „Seattle Firefighters: Die jungen Helden“ und „Arcane“) als David Rylance

Randall Park (bekannt aus „WandaVision“ und „Fresh Off the Boat“) als Edwin Park

Worum geht es in „The Residence“?

Als Inspiration und Grundlage für die Serie dient das Buch „The Residence: Inside the Private World of the White House“ (bei Amazon anschauen). Das Buch von Kate Andersen Brower beleuchtet das Leben und die Arbeit der oft übersehenen Mitarbeiter im Weißen Haus.



In dieser Welt spielt „The Residence“, in dem es um einen mysteriösen Mordfall geht. Während eines Staatsessen beziehungsweise Staatsbankett geschieht ein mysteriöser Mordfall, der von einem Detektiv aufgedeckt werden soll.

