ARD zeigt Top-Film der letzten Jahre – kostenlos in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Wer einen der besten Filme der letzten Jahre sehen will, braucht aktuell kein kostenpflichtiges Streaming-Abo bei Netflix und Co. Ein Blick in die ARD-Mediathek genügt, denn dort steht „Parasite“ bereit – der große Oscar-Gewinner des Jahres 2020. Allerdings müsst ihr euch beeilen, denn der südkoreanische Spielfilm ist nur noch kurze Zeit gratis verfügbar. Oben gibt es im Trailer einen ersten Vorgeschmack.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In der ARD-Mediathek: „Parasite“ – bester Film des Jahres 2020

Mit „Parasite“ gelang Filmemacher Bong Joon-ho („Snowpiercer“, aktuell mit „Mickey 17“ im Kino) vor fünf Jahren eine Mega-Sensation. Der Film gewann als erste fremdsprachige Produktion in der Geschichte der Oscarverleihung den Preis für den besten Film des Jahres – ein historischer Moment. Zusätzlich sicherte sich „Parasite“ drei weitere Trophäen: für Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch und Bester internationaler Film.

Anzeige

Um den Film zu sehen, müsst ihr aktuell keinen Cent extra zahlen, denn die ARD hat ihn kostenlos in die Mediathek gestellt – gedankt sei es dem allgemeinen Rundfunkbeitrag. Doch aufgepasst: „Parasite“ ist nur noch bis zum 30. März um 00:00 Uhr verfügbar (bei der ARD ansehen). Um den Film auch vor 22 Uhr sehen zu können, müsst ihr euch noch kostenlos bei der ARD anmelden.

Eine scheinbar harmlose Begegnung verändert das Leben zweier Familien für immer. In „Parasite“ prallen die Welten der wohlhabenden Parks und der finanziell angeschlagenen Kims aufeinander – mit unvorhersehbaren Folgen. Was zunächst wie eine clevere Satire über soziale Ungleichheit beginnt, entwickelt sich schnell zu einem nervenaufreibenden Thriller voller Wendungen.

Anzeige

Während sich die Kims durch eine Reihe listiger Tricks in das luxuriöse Leben der Parks einschleichen, beginnt das sorgsam aufgebaute Konstrukt nach und nach zu bröckeln. Bong Joon-ho gelingt es mit messerscharfem Humor, düsterer Atmosphäre und gesellschaftlicher Kritik, den Zuschauer in einen Strudel aus Spannung, Moralfragen und bitterer Ironie zu ziehen – ein Film, der bis zur letzten Minute fesselt.

Pflichtprogramm für alle Filmliebhaber

Nicht nur das Fachpublikum war von „Parasite“ begeistert und prämierte den Film mit zahlreichen Auszeichnungen. Auch bei der IMDb heimste der Film Bestnoten ein: Mit beeindruckenden 8,5 Punkten landet er derzeit auf Platz 34 der 250 besten Filme aller Zeiten – noch vor Hits wie „Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes“ oder „Avengers: Infinity War“ (Quelle: IMDb). Kurzum: Wer Film und Kino liebt, muss „Parasite“ gesehen haben. Und dank der ARD-Mediathek könnt ihr das momentan noch gratis nachholen.

Anzeige

Es gibt noch mehr gute Filme in den Mediatheken zu entdecken:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.