Avengers-Filme in Gefahr: Netflix-Flop sorgt bei Marvel für Umdenken

Der Netflix-Blockbuster The Electric State bleibt weit hinter seinen Erwartungen zurück. Das ruft nun Marvel auf den Plan, die sich laut einem Insider Sorgen machen, ob die zuständigen Regisseure die Qualität der kommenden Avengers-Filme sichern können.

Marvel macht sich Sorgen um Avengers-Filme

Netflix dürfte mit dem Ergebnis von The Electric State nicht zufrieden sein. Von der Presse wurde der 320 Millionen US-Dollar teure Film regelrecht abgewatscht und auch die Aufrufzahlen sind verhältnismäßig bescheiden.

Verantwortlich für den teuersten Netflix-Film überhaupt sind die beiden Regisseure Anthony und Joe Russo, besser bekannt als Russo Brothers. Die beiden Brüder sollen für Marvel auch die kommenden Avengers-Filme inszenieren, also Avengers: Doomsday (2026) und Avengers: Secret Wars (2027). Das Scheitern von The Electric State macht nun aber wohl die Führungsetage von Marvel nervös. Sind die Russo Brothers dem Projekt noch gewachsen?

Vor ein paar Jahren waren die Brüder noch ein garantierter Hit. So entstanden unter ihrer gemeinsamen Regie unter anderem Filme wie Captan America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Seitdem hat sich das Blatt allerdings gewendet und ein Film nach dem anderen floppte.

Sind die Brüder jetzt ein Problem für Marvel?

So inszenierten die Russo Brothers für Apple das Drama Cherry und für Netflix den Actionfilm The Gray Man. Beide Werke kamen weder bei der Presse noch beim Publikum besonders gut an. Mit The Electric State hat sich nun ein weiterer Fehlschlag der filmischen Vita angeschlossen.

Aus diesem Grund will Marvel-Chef Kevin Feige laut einem Insider die kommenden Avengers-Filme in der Produktion wesentlich strenger überwachen, als das bisher der Fall war (Quelle: The Hollywood Handle auf X). Einen Freifahrtschein gibt es demnach nicht mehr.

Kein Wunder, immerhin schwankt das MCU seit Avengers: Endgame stark, was Qualität und Erfolg der Filme angeht. Der neueste Film der Reihe, Captain America: Brave New World, war ebenfalls kein finanzieller Hit und wurde von der Presse auch recht durchwachsen aufgenommen. Bei Avengers: Doomsday liegt die Erwartungshaltung aber nochmal wesentlich höher, allein schon, weil Marvel für den Film extra Robert Downey Jr. zurückgeholt hat.

