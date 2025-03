Abor & Tynna: Die deutschen ESC-Teilnehmer 2025 im Porträt

Abor & Tynna singen beim ESC 2025 für Deutschland. Die Geschwister gewannen den Vorentscheid „Chefsache ESC 2025“. Wir verraten euch mehr über die beiden Musiker, die im Mai 2025 in Basel auf der Bühne stehen werden.

Vorentscheid: Das Geschwister-Duo Abor & Tynna hat überzeugt

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna gewann am 1. März den deutschen ESC-Vorentscheid. Somit treten sie in die Fußstapfen von Isaak, welcher 2024 für Deutschland an den Start ging und sich am Ende über einen 12. Platz freuen durfte.

Im Finale des „Chefsache 2025“-Vorentscheids konnten sie sich gegen ihre vier Mitkonkurrenten durchsetzen und landeten mit 34,92 % auf dem ersten Platz. Insgesamt gingen 142.656 Anrufe, 82.688 SMS und 6.032 Online-Votes für Abor & Tynna mit ihrem Titel „Baller“ ein. In der ARD-Mediathek könnt ihr euch die Sendung nochmal anschauen.

Wer steckt hinter Abor & Tynna?

Abor & Tynna heißen mit bürgerlichem Namen Attila und Tünde Bornemisza. Das Geschwisterpaar stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Vater Csaba Bornemisza ist bei den Wiener Philharmonikern als Cellist tätig, Tünde spielte bereits in jungen Jahren Querflöte, ihr Bruder Cello. Die Familie kommt aus Wien in Österreich.

Doch wieso tritt ein österreichisches Duo für Deutschland beim ESC an? Der Grund hierfür ist zum einen das Label der beiden, welches in Berlin beheimatet ist. Zum anderen wurde ihnen die Show angeboten, weil es eine solche in einem vergleichbaren Rahmen in Österreich nicht gibt. Stefan Raab entdeckte auf der Instagram-Seite von Abor & Tynna Ausschnitte von „Baller“ und bot ihnen daraufhin an, mit dem Lied in den Chefsache ESC-Wettbewerb zu gehen.

Den ersten gemeinsamen Song nahmen Abor & Tynna 2016 auf, 2024 durften sie als Vorgruppe von Nina Chuba in Bremen bei der Eröffnung der „Glas Tour“ performen.

In der ersten Vorrunde von Chefsache ESC 2025 trat das Duo mit dem Song „Babylon“ aus ihrem Debütalbum „Bittersüß“ an. Im Herbst 2025 gehen sie erstmals auf ihre eigene Tour. Konzerte wird es unter anderem in den Städten Hamburg, Berlin, Frankfurt und Köln geben.

Wovon handelt der Sieger-Titel „Baller“?

Der Text und die Komposition von „Baller“ stammen von Alexander Hauer sowie dem Geschwisterpaar Attila und Tünde Bornemisza selbst. Inhaltlich geht es um eine Liebesbeziehung, welche beendet wurde. Dabei „ballert“ Tynna als Sängerin sämtliche Gefühle heraus. Textstellen wie „Ich baller’ Löcher in die Nacht“ nehmen dabei immer wieder Bezug auf den Titel. Hier könnt ihr die finale Performance beim Vorentscheid sehen:

Abor & Tynna – Steckbrief:

Name: Attila und Tünde Bornemisza

Geburtstag: 1998 (Attila), 22. Dezember 2000 (Tünde)

Geburtsort: Wien, Österreich

Sternzeichen: Steinbock (Tünde)

Beruf: Musiker

Partner: unbekannt (Attila), in einer Beziehung (Tünde)

Social Media: Instagram (aborandtynna), TikTok (@aborandtynna)

Spotify: Abor & Tynna

