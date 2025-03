Sonos-Chaos geht weiter: Fans sind schon wieder enttäuscht

Sonos wirft seine Pläne für ein eigenes Streaming-Gerät in die Tonne. Es sollte 2025 auf den Markt kommen, doch daraus wird nichts. Stattdessen will sich Sonos mal wieder auf seine Software konzentrieren.

Sonos: Streaming-Player kommt doch nicht

Eigentlich wollte Sonos mit einem Streaming-Player den Neuanfang wagen. Nun hat das Management des Unternehmens allerdings beschlossen, das Projekt doch nicht weiter zu verfolgen.

Laut CEO Tom Conrad ist der Einstieg in die Videowelt „vorerst vom Tisch“. Das Entwicklerteam hinter dem Pinewood-Projekt wird auf andere Abteilungen verteilt. Damit bleibt Sonos in der zweiten Jahreshälfte 2025 wahrscheinlich ohne große Hardware-Neuheit.

Intern haben wohl Bedenken gewonnen, ob sich der Streaming-Player überhauot gegen die übermächtige Konkurrenz von Roku, Amazon, Apple und Google durchsetzen kann. Schon die Ace-Kopfhörer von Sonos mussten und müssen sich weiter gegen etablierte Marken behaupten. Offenbar wollte man einen erneuten Fehltritt vermeiden, bevor zu viel Geld in das Projekt fließt.

Statt neuer Hardware: Sonos-Software im Fokus

Nach der für Nutzer katastrophalen App-Umstellung kämpft Sonos noch immer mit unzufriedenen Kunden. Nun soll die Software wieder in den Mittelpunkt rücken, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Dabei setzt Sonos laut Unternehmenssprecher weiterhin auf Partnerschaften wie die mit The Trade Desk – der Firma, die das Betriebssystem für Pinewood entwickelt hat (Quelle: The Verge).

Mit der Entscheidung gegen den Streaming-Player spart Sonos zwar Ressourcen, enttäuscht aber einmal mehr seine Fans, die sich schon auf neue Produkte gefreut hatten. Ob es in diesem Jahr auch mal wieder positive Nachrichten von Sonos geben wird, bleibt abzuwarten. Fest steht aber spätestens jetzt: Sonos will seine Probleme in den Griff bekommen, bevor es neue Risiken eingeht.

