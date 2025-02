Deezer kündigen: Test- und Premium-Abo auf PC, Android & iPhone beenden

Wer keine Lust mehr auf die Musik-Flatrate hat, sollte Deezer kündigen, damit keine monatlichen Kosten mehr entstehen. Wie beendet man das Abonnement?

Eine Kündigung ist auch nötig, wenn ihr den kostenlosen Gratis-Zugang zu Deezer verwendet. Ansonsten geht der Probe-Zeitraum in ein kostenpflichtiges Abonnement über.

Deezer kündigen: Test- und Premium-Zugang

Am einfachsten könnt ihr Deezer kündigen, indem ihr die Seite des Musikanbieters im Browser öffnet: Zum Login. Klickt rechts oben auf das Profilbild. Öffnet die „Konto-Einstellungen“. Hier findet sich der Abschnitt „Mein Angebot verwalten“. Öffnet diesen und ihr findet den Button, über den sich das Deezer-Abo beenden lässt. Drückt auf „Angebot kündigen“. Optional könnt ihr einen Grund angeben. Bestätigt die Kündigung.

Anschließend nutzt ihr die Premium-Funktionen des Musik-Streaming-Dienstes bis zum Ablauf des Probe- oder bezahlten Zeit weiter. Danach könnt ihr über die „Free“-Option weiterhören.

So kann man bei Deezer kündigen

Auch über die App auf Android oder iPhone und iPad kann man bei Deezer kündigen. Habt ihr die Deezer App kostenlos heruntergeladen, klickt auf den Abschnitt „Einstellungen“ und öffnet die „Konto-Verwaltung“. Hier könnt ihr im Bereich „Mein Angebot verwalten“ ebenfalls eine Kündigung der Musik-Flatrate veranlassen.

Nach der Kündigung habt ihr noch bis zum Ablauf der aktuellen Zahlungsperiode Zugang zu den Inhalten eures Deezer Abos. Nach Ablauf des Deezer-Abos könnt ihr auf das Free-Angebot des Musik-Streaming-Dienstes zugreifen. Auch nach der Kündigung bleiben so die Playlists und hinzugefügten Alben aus dem Premium+-Angebot erhalten.

Deezer: Musik & Hörbücher Deezer Music

Mit einem kleinen Trick könnt ihr Playlisten von anderen Streaming-Diensten in Deezer verwalten beziehungsweise Wiedergabelisten von Deezer in Spotify und Co. übertragen:

