DHL Packstation: Fach leer, Sendung nicht da – was tun?

Bei einer DHL-Packstation kann man eigentlich Pakete bequem und zu jeder Zeit abholen. In seltenen Fällen kommt es vor, dass man etwas abholen will, das Fach nach der Öffnung aber bereits leer ist und keine Sendung enthält. Was macht man dann?

Packstation: Fach leer & Sendung weg – und jetzt?

Wollt ihr etwas abholen und ist das Fach leer, wendet euch sofort an DHL zur Klärung (Quelle: t-online). Die Hotline-Nummer ist in der Regel auf den Packstationen angegeben oder nutzt die allgemeine Hotline 0228 4333112. Dieser Service ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr verfügbar.

„Der Kunde sollte sich sofort an den Paketdienstleister und den Absender wenden, und diesen den Sachverhalt schildern" Julian Graf, Rechtsanwalt der Vebraucherzentrale NRW in T-Online

Nur der Absender hat zudem die Möglichkeit, einen Nachforschungsauftrag zu erteilen. Dann wird von DHL versucht, zu ermitteln, wo die Sendung abgeblieben ist. Einige Packstationen sind zudem mit Kameras ausgestattet. Vielleicht lässt sich aus den Aufnahmen ermitteln, warum das Fach leer ist beziehungsweise wo eure Sendung abgeblieben ist. Fehlt ein Paket, solltet ihr auch eine Anzeige bei der Polizei wegen eines möglichen Diebstahls stellen. Die Polizei kann gegebenenfalls auf die Videoaufnahmen zugreifen.

Leere Packstation-Fächer werden auch von Nutzern gemeldet, die dort eigentlich Artikel zur Retoure abgegeben haben. Sicherheitshalber nehmen sich einige Nutzer bei der Abgabe per Video auf, um für den Fall der Fälle einen Beweis parat zu haben, den Retoure-Artikel korrekt abgegeben zu haben (Quelle: Reddit). Um ganz sicher zu sein, solltet ihr besonders teure Artikel bei der Rückgabe nicht in eine Packstation legen, sondern persönlich in einer Postfiliale beziehungsweise DHL-Annahmestelle abgeben.

Leere Fächer bei Packstationen kommen vor

Es kann verschiedene Gründe geben, warum ein Packstation-Fach leer ist, obwohl ein Paket enthalten sein sollte. Manchmal taucht bei Nutzern auch der Hinweis „Es wurde ein leeres Fach in Packstation vorgefunden. Es war keine Sendung vorhanden“ in der „Post & DHL“-App auf, wenn man eine Sendung für den Versand in die Paketbox legt.

Nutzer können über die Packstation nicht nur Pakete empfangen, sondern auch abholen. Berichten zufolge gibt es hin und wieder Fälle, bei denen sich ein Fach öffnet, in dem bereits eine Sendung liegt. Unehrliche Nutzer könnten die für jemand anderen vorgesehene Sendung so entwenden.

Manchmal gibt es auch einen t echnischen Fehler , wonach sich ein Fach nach dem Schließen wieder von alleine öffnet. Möglicherweise wurde das Paket auch so entwendet.

, wonach sich ein Fach nach dem Schließen wieder von alleine öffnet. Möglicherweise wurde das Paket auch so entwendet. Wird das Problem mit dem leeren Fach in der Sendungsverfolgung angezeigt, kann es sich auch um ein temporäres Problem handelt. Dann wurde die Sendung falsch oder bei der Abholung gar nicht gescannt. Wird das Paket beim Lieferprozess das nächste Mal in einem Verteilzentrum gescannt, ändert sich auch der Status in der Sendungsverfolgung (Quelle: Mydealz).

Wie sieht es mit der Haftung aus? Im Normalfall wird es ohne Videoaufnahmen schwierig nachzuweisen, dass man ein Paket für den Versand in eine Packstation gelegt hat beziehungsweise ein leeres Fach ohne zugestellte Sendung vorgefunden hat. Ohne Beweis nimmt sich DHL aus der Haftung. Eine eindeutige und pauschale Antwort darauf, wer für das fehlende Paket haftet, gibt es also nicht.

Sieht der Status so bei euch aus, gibt es ein Problem. (© Screenshot GIGA)

