Neue Packstationen: DHL-Tochter legt los – mit wichtiger Besonderheit

Die gelben Packstationen von DHL sind beliebt. Auch die Amazon Locker in grau kennen und nutzen viele Kunden, um dort Pakete abzuholen. Mit DeinFach startet jetzt ein weiterer Anbieter kontaktlose Liefermöglichkeiten rund um die Uhr. Gegenüber anderen Dienstleistern haben die neuen weißen Paketstationen einen wichtigen Vorteil.

DeinFach startet Packstationen: Drei Städte zum Anfang

Die Pack- und Poststationen von DHL sind beliebt. Da ist es kein Wunder, dass auch andere Anbieter Paketannahme- und -abgabestationen hochziehen. Mit DeinFach ist jetzt eine DHL-Tochter mit ihren ersten nutzbaren Stationen an den Start gegangen: in Berlin, Bonn und Köln können die weißen Paketstationen nun bestückt werden. Sie machen jedoch eine Sache entscheidend anders als der DHL-Konzern.

Denn die Stationen von DeinFach können grundsätzlich von jedem Anbieter genutzt werden, ob DHL, Hermes, DPD oder UPS. Eine große Besonderheit: Auch lokale Einzelhändler können die Fächer nutzen und Kunden so rund um die Uhr Zugriff auf bestellte Waren ermöglichen.

Pakete verschicken ist von Verbraucherseite aus ebenfalls möglich. Der Clou: Um die Stationen von DeinFach zu nutzen, braucht ihr keine eigene App. DeinFach kooperiert im Hintergrund mit den Versanddiensten und verlässt sich auf deren digitale Systeme. Per Post&DHL-App oder Portale anderer teilnehmender Dienste könnt ihr also ganz bequem das neue Angebot nutzen.

Besser als DHL? Neue Packstationen bieten mehr

Mit diesen Vorteilen sind die weißen Paketautomaten von DeinFach denen der Konzernmutter DHL eigentlich überlegen. Zumindest, wenn es einfach nur darum geht, Pakete zu erhalten oder zu verschicken. Die Poststationen von DHL bieten schließlich auch Beratung per Video sowie Brief- und andere Postangebote.

DeinFach hat trotzdem den riesigen Vorteil, dem lokalen Einzelhandel offen zu stehen. Den Händlern vor Ort bietet sich damit eine tolle Chance, die ewigen Vorteile des Online-Handels teilweise auch für sich zu beanspruchen – wie eben die ständige Erreichbarkeit für Kunden.

Um diesen Vorteil richtig auszuspielen, ist DeinFach aber darauf angewiesen, dass die Einzelhändler das Angebot auch nutzen. Ob sich das durchsetzt, wird sich noch zeigen müssen. Bis zum Jahresende will DeinFach deutschlandweit mindestens 1.000 Standorte in Betrieb nehmen und in den folgenden Jahren weiter wachsen (Quelle: DeinFach). DHL will bis 2030 auf über 30.000 Stationen kommen.

