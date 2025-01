DHL: Kosten für Briefmarken & Pakete 2025

Auch wenn die E-Mail und Chat-Nachrichten über WhatsApp und Co. immer mehr den Alltag beherrschen, wird noch der eine oder andere Brief verschickt. Damit ihr bei eurem nächsten Liebesbrief oder beim anstehenden eBay-Verkauf zur richtigen Briefmarke greift, findet ihr nachfolgend eine Liste über die Briefmarken-Preise 2025 bei der Deutschen Post und die Kosten für Pakete bei DHL. Zum 1.1.2025 wurden erneut die Preise angehoben.

DHL: Paketpreise 2025

Die Kosten für das Paketporto sehen ab sofort so aus:

Produkt Innerhalb Deutschlands Päckchen S 4,19 € Päckchen M 5,19 € Paket bis 2 kg 6,19 € (nur online verfügbar) Paket bis 5 kg 7,69 € Paket bis 10 kg 10,49 € Paket bis 31,5 kg 18,99 €

Zum Jahreswechsel auf 2025 wurden die Portopreise für DHL-Pakete wieder erhöht. Das betrifft sowohl nationale als auch internationale Sendungen. DHL reagiert nach eigener Aussage mit der Preiserhöhung auf „erheblich gestiegene Transport- und Lohnkosten sowie sonstige allgemeine Kostensteigerungen“. Die Kosten für ein Paket innerhalb Deutschlands richten sich nach dem Gewicht. Wer auf einen versicherten Versand verzichten will, bezahlt für ein S-Päckchen bis 2 Kilogramm (max. 35 cm × 25 cm × 10 cm) 3,99 € und beim M-Paket (max. 60 cm × 30 cm × 15 cm). Achtet darauf, nur viereckige Kartons zu nutzen, da sonst ein Sperrgutaufschlag zu den Kosten hinzukommt. Das gilt auch für den Versand in einer Tüte.

Briefmarken-Preise 2025: Liste für Briefe (national)

Die Kosten für die Briefmarke auf einem Brief richten sich sowohl nach der Größe als auch nach dem Gewicht der Sendung. Zudem erhöht sich der Preis, wenn der Brief ins Ausland verschickt werden soll. Aktuell liegen die Kosten für Briefe in Deutschland bei:

Postkarte 0,95 € L: 14 – 23,5 cm

B: 9 – 12,5 cm Standardbrief 0,95 € Rechteckig

L: 14 – 23,5 cm, B: 9 – 12,5 cm, H: bis 0,5 cm

Bis 20g Kompaktbrief 1,10 € Rechteckig

L: 10 – 23,5 cm

B: 7 – 12,5 cm

H: bis 1 cm

B: 7 – 12,5 cm H: bis 1 cm Bis 50g Großbrief 1,80 € L: 10 – 35,3 cm

B: 7 – 25 cm

H: bis 2 cm

B: 7 – 25 cm H: bis 2 cm Bis 500g Maxibrief 2,90 € L: 10 – 35,3 cm

B: 7 – 25 cm

H: bis 5 cm

B: 7 – 25 cm H: bis 5 cm Bis 1000g

Für ein Einwurf-Einschreiben müsst ihr 2,35 Euro zusätzlich bezahlen.

Das Standard-Einschreiben mit einer persönlichen Übergabe kostet 2,65 Euro zusätzlich.

Früher gab es noch den Service „Einschreiben Eigenhändig“, bei dem nur der auf dem Brief angegebene Empfänger die Sendung entgegennehmen durfte. Seit dem 1.1.2025 wird die „Eigenhändig“-Variante aber nicht mehr angeboten.

Vor dem Versand solltet ihr sicherstellen, dass ihr die richtige Briefmarke auswählt. An anderer Stelle erklären wir, was passiert, wenn der Brief zu groß oder zu schwer ist. Ihr könnt sowohl Briefmarken als auch das Porto für Pakete online bestellen und ausdrucken.

Wir zeigen euch auch, wie man eigene Briefmarken gestalten kann. Zudem erfahrt ihr bei uns, wie ihr bei der Deutschen Post Beschwerde einreichen könnt, wenn etwas schiefgelaufen ist. Darüber hinaus haben wir alle Infos zum Paketkasten.

