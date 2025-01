Darum sollte man bei DHL, Hermes / Co. nichts in einer Tüte versenden

Verschickt man privat ein Paket, greift man hin und wieder auf bereits benutzte Verpackungen von Amazon, Zalando und Co. zurück. Manchmal erhält man Waren von den Online-Shops nicht in einem Pappkarton, sondern in einer Papptüte oder Plastiktüte. Diese Tüten sollte man aber nicht für den eigenen Versand bei DHL, Hermes und Co. nutzen.

Auch wenn das recyceln von Versandverpackungen der Umwelt zugutekommt, der Versand per Tüte kann für Privatleute teuer werden. Warum?

Kann man auch in Tüten versenden?

Während große Online-Shops immer wieder auf Plastik- oder Papiertüten zurückgreifen, sollte man diese Art der Verpackung als Privatperson nicht nutzen. Die Tüten sind von den automatisierten Versandsystemen DHL, Hermes und Co. schwerer zu handhaben als viereckige, stabile Kartons. So lassen sich die Versandtüten etwa nicht so leicht stapeln und sie rutschen schneller von den Förderbändern. Dementsprechend ist der Tütenversand für Privatleute bei den verschiedenen Transportdiensten entweder komplett verboten oder aber es wird ein sehr teurer Sperrgutaufschlag zu den Versandgebühren hinzugefügt. Bei DHL kostet der Sperrgut-Service etwa 28,99 Euro extra (Quelle: DHL).

„Absender haben dann spezielle Verträge, damit der Versand in einer Tüte möglich ist. Beim Privatversand bitte einen Karton nutzen.“ DHL bei X

Tüte als Verpackung? Lieber nicht

Online-Shops wie Amazon und Zalando haben in der Regel besondere Verträge für Großkunden. Diese sehen andere Bedingungen vor als für individuelle Privatkunden. DHL und andere Versanddienstleister handeln also eigene Vereinbarungen mit den Shops aus, die somit auch einen Versand per Tüte erlauben. Dementsprechend könnt ihr Artikel in solchen Verpackungen erhalten. Es ist euch in der Regel auch erlaubt, Plastiktüten für Retouren zu nutzen, wenn die Ware in der entsprechenden Verpackung bei euch eingetroffen ist. Manchmal bekommt man auch speziell für die Rücksendung vorgesehene Tüten.

Fazit: Auch wenn eine Tüte günstiger ist als ein Karton oder man keine Kartonverpackung zu Hause hat, sollte man nicht darauf zurückgreifen, wenn man etwas für einen Freund oder nach einem Verkauf bei eBay, Vinted und Co. verschicken möchte. Der Versand per Plastik- oder Papiertüte ist nicht für Privatpersonen, sondern nur für Großkunden gedacht.

