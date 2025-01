JETZT NEU bei Netto: Sichere dir bis zu 15fach °Punkte bei PAYBACK

Netto und PAYBACK machen nicht nur gemeinsame Sache, sie lassen es auch noch so richtig krachen! Sichere dir bis zu 15fach °Punkte auf deinen gesamten Einkauf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Discounter Netto und PAYBACK bieten dir jetzt noch mehr Vorteile beim Einkaufen. Mit dem Bonusprogramm kannst du nicht nur viele °Punkte sammeln, sondern auch von exklusiven Rabatten und Aktionen profitieren. Auch im Online-Shop des Discounters lassen sich die PAYBACK °Punkte sammeln und die Angebote können sich dabei wirklich sehen lassen!

Anzeige

PAYBACK startet bei Netto: Sichere dir Extra°Punkte und Cashback

Als kleines Willkommensangebot gibt es bei Netto gerade noch bis zum 11. Januar unglaubliche 15fach °Punkte auf das gesamte Sortiment, ausgenommen Pre- und Anfangsmilchnahrung, Gutscheine, Bücher, Guthabenkarten, Pfand, die Kategorie Multimedia sowie einzelne, entsprechend gesondert gekennzeichnete Artikel im Onlineshop (Zum Netto-Onlineshop). Nutze einfach den Code "N-15FACHPB-02" im Warenkorb.

Anzeige

Darüber hinaus kannst du dir noch bis zum 31.01.2025 mit dem Code: N-1000PB-BM1 ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro 1.000 Extra°Punkte auf deinen gesamten Einkauf im Onlineshop sichern. Jetzt Coupon aktivieren und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.

Die oben genannten Codes sind gültig im Netto-Online-Shop. Die °Punktegutschrift bekommst du ca. 1 Woche nach der Rechnungsstellung. Nicht mit anderen °Punkte-Aktionen – bezogen auf den gesamten Einkauf – kombinierbar. Gutscheincode nur einmal und nicht nachträglich je PAYBACK Konto einlösbar. Bei Missbrauch werden °Punkte zurück belastet.

Mit dem 15fach Willkommenscoupon kannst du auch in der Filiale ordentlich sparen: Aktiviere dazu einfach den Einwilligungscoupon in der PAYBACK App, löse diesen mit der PAYBACK Karte an der Kasse einmalig ein und sichere dir bis zu 15fach °Punkte auf deinen Einkauf.

Anzeige

Ein weiteres Highlight: Löse bis zum 11. Januar PAYBACK °Punkte bei Netto ein und erhalte 10 Prozent der eingelösten °Punkte zurück!

© PAYBACK

°Punktegutschrift ca. 3 Wochen nach Aktionsende. Nur gültig bei angemeldeter PAYBACK Karte. Ausgenommen von der °Punkteeinlösung sind Einkäufe, die Prepaidprodukte, Geschenkkarten (ausgenommen Netto Marken-Discount Geschenkkarten) und Gutscheine enthalten. Höhe der eingelösten °Punkte, bei Teilnahme mit der Netto-App, frei wählbar. Teilnahme direkt an der Kasse oder mit der Netto-App möglich. PIN für die °Punkteeinlösung erforderlich.

So funktioniert die Anmeldung zum PAYBACK Programm

Anmeldung: Hol dir PAYBACK und sichere dir die besten Angebote & Coupons. Deine PAYBACK Karte bekommst du kostenlos in einer Netto-Filiale oder einfach direkt hier beantragen.

Hol dir PAYBACK und sichere dir die besten Angebote & Coupons. Deine PAYBACK Karte bekommst du kostenlos in einer Netto-Filiale oder einfach direkt °Punkte sammeln: Bei jedem Einkauf in einer Netto-Filiale, im Netto-Online-Shop sowie bei Netto-Reisen kannst du °Punkte sammeln. Pro 2 Euro Umsatz erhältst du einen PAYBACK °Punkt. Wenn du dein PAYBACK Konto mit der Netto-App verknüpfst, kannst du auch ganz einfach mobil °Punkte sammeln.

Bei jedem Einkauf in einer Netto-Filiale, im Netto-Online-Shop sowie bei Netto-Reisen kannst du °Punkte sammeln. Pro 2 Euro Umsatz erhältst du einen PAYBACK °Punkt. Wenn du dein PAYBACK Konto mit der Netto-App verknüpfst, kannst du auch ganz einfach mobil °Punkte sammeln. °Punkte einlösen: Bereits ab 200 °Punkten kannst du deine °Punkte gegen Prämien, Einkaufsgutscheine oder Rabatte einlösen. Bei Netto ganz einfach und bequem in der Filiale oder im Online-Shop. Außerdem kannst du deine °Punkte in eine Netto-Geschenkkarte umwandeln.

Bereits ab 200 °Punkten kannst du deine °Punkte gegen Prämien, Einkaufsgutscheine oder Rabatte einlösen. Bei Netto ganz einfach und bequem in der Filiale oder im Online-Shop. Außerdem kannst du deine °Punkte in eine Netto-Geschenkkarte umwandeln. Exklusive °Punkteaktionen: Viele weitere PAYBACK Aktionen findest du beispielsweise im Netto-Prospekt, in der Netto-App oder im Netto-Online-Shop. Jetzt bei PAYBACK anmelden und viele Extra°Punkte sichern!

Anzeige

Netto-App Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Netto-App Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Sichert euch Extra°Punkte auf viele Produkte im Online-Shop

Beim Kauf eines Apple-TV 4K der 3. Generation mit 128 GB Speicher für 187,99 Euro erhältst du noch bis zum 28.02.2025 ganze 999 Extra°Punkte.

Falls du auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk für den kommenden Frühling bist, bekommst du noch bis zum 31.01.2025 ganze 1.111 Extra°Punkte auf ein Modell mit 890 Watt für nur 417 Euro.

Deine guten Vorsätze fürs neue Jahr kannst du mit dem Laufband "Speedrunner 7000" für 667,99 Euro erfüllen, für dessen Kauf du noch bis zum 31.01.2025 ganze 4.444 Extra°Punkte erhältst.

So funktioniert das PAYBACK Programm

PAYBACK ist ein etabliertes, beliebtes und vor allem seriöses Bonusprogramm, welches Kunden ermöglicht, bei Einkäufen °Punkte zu sammeln und entweder diese direkt beim Einkaufen einzulösen und somit direkt Geld beim Einkaufen zu sparen (bspw. in der Netto-Filiale oder im Netto-Online-Shop) oder später gegen Prämien, Einkaufsgutscheine oder Rabatte einzutauschen.

Das Programm wird von zahlreichen Partnerunternehmen, wie Supermärkten, Drogerien oder Onlineshops, unterstützt – jetzt auch Netto. Bei jedem Einkauf, bei dem die PAYBACK Karte oder die App genutzt wird, sammelst du °Punkte. Zusätzlich gibt es regelmäßig digitale Coupons, mit denen du Extra°Punkte sammeln kannst. PAYBACK ist somit eine einfache Möglichkeit, mit alltäglichen Einkäufen attraktive Prämien oder Vorteile zu erhalten.

Anzeige

Übrigens, wusstest du schon, dass du bei Netto auch Reisen buchen und dabei ordentlich °Punkte sammeln kannst? Alle weiteren Informationen findest du auf folgender Übersichtsseite.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.