Lidl verkauft Heizkörperthermostate mit genialer Zusatzfunktion zum Schnäppchenpreis

Gas und Öl sind aber weiterhin sehr teuer und so kann sich die Investition in programmierbare Heizkörperthermostate schnell lohnen. Diese sind nicht so teuer wie smarte Modelle und können trotzdem für den Alltag ideal eingestellt werden. Bei Lidl findet ihr aktuell ein neues Modell zum fairen Preis, das eine besondere Zusatzfunktion besitzt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft programmierbare Heizkörperthermostate günstiger

Wenn ihr eure Heizung etwas intelligenter machen wollt, ohne gleich mehrere hundert Euro für smarte Heizkörperthermostate mit WLAN- und App-Funktion ausgeben zu müssen, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Aktuell verkauft der Discounter nämlich programmierbare Heizkörperthermostate von Silvercrest. Diese kosten pro Stück nur 12,99 Euro (bei Lidl anschauen). Idealerweise kauft ihr gleich mehrere, denn es fallen Versandkosten an. Ein vergleichbares Modell kostet bei Amazon mit 18 Euro etwas mehr (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Silvercrest-Heizkörperthermostat mit Fenster-offen-Erkennung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2025 10:05 Uhr

Mit den programmierbaren Heizkörperthermostaten von Lidl könnt ihr neun Heiz- und Sparzeiten pro Tag einstellen. Damit könnt ihr genau festlegen, zu welchen Zeiten die Heizung welche Temperatur erreichen soll. Besonders wenn ihr zur Arbeit fahrt und vorher einstellt, dass die Heizung vor Ankunft nach Feierabend wieder eingeschaltet werden soll, ist das ein großer Komfortgewinn. Gleichzeitig spart ihr Heizkosten, weil ihr in eurer Abwesenheit nicht heizt.

Anzeige

Die Thermostate sollen sogar erkennen, wenn das Fenster geöffnet wurde. Wird ein schneller Abfall der Temperatur erkannt, wird die Heizung zugedreht. Zudem gibt es eine Frostschutzfunktion, Urlaubsfunktion und Kindersicherung. Alles muss aber am Gerät eingestellt werden, was für einige etwas umständlich sein kann.

Für wen eignen sich diese Heizkörperthermostate?

Im Grunde für alle, die etwas herumbasteln wollen. Besonders solche Modelle, die sich nur am Gerät einstellen lassen, sind etwas fummelig. Da darf man nicht direkt in die Luft gehen, wenn etwas nicht klappt. Ich hatte vor Jahren ähnliche Heizkörperthermostate im Einsatz. Sie haben auch gut funktioniert. Mittlerweile nutze ich aber smarte Modelle mit WLAN und App sowie Sensoren für Fenster (bei Amazon anschauen). Diese sind einfacher zu programmieren und arbeiten noch genauer.