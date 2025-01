Stromverbrauch Infrarotheizung: So berechnet ihr die Kosten

Infrarotheizungen werden immer beliebter. Hier zeigen wir euch, wie ihr den Stromverbrauch eurer Infrarotheizung ermitteln könnt.

Heizen mit Infrarot

Infrarotheizungen haben viele Vorteile. Die Anschaffungskosten sind niedrig und die Installation ist einfach zu bewerkstelligen. Außerdem ist der Wartungsaufwand minimal. Eine solche Heizung läuft jedoch im Gegensatz zu anderen Heizalternativen nicht mit Gas, sondern mit Strom.

Deshalb stellt sich die Frage: Wie hoch ist der Stromverbrauch bei einer Infrarotheizung? In wenigen Schritten könnt ihr die Stromkosten eurer Infrarotheizung ermitteln.



Wovon hängen die Kosten bei einer Infrarotheizung ab?

Infrarotheizungen gibt es in den verschiedensten Größen und Modellen. Je nach Fläche, die man mit der Infrarotheizung heizen möchte, sollte man sich daher für eine größere oder kleinere Variante entscheiden. Als Faustregel gilt, je größer die Infrarotheizung, desto höher der Stromverbrauch.

Wie hoch der Energieverbrauch von einer Infrarotheizung genau ist, lässt sich pauschal nicht sagen, denn nicht nur die Größe ist hierfür ausschlaggebend. Die Kosten werden noch von weiteren Faktoren beeinflusst. Hier spielen zum Beispiel auch die Dämmung und das Alter der Infrarotheizung eine wichtige Rolle.



Geldsparen im Alltag ist einfacher als je zuvor.

Geld sparen im Alltag: 5 Tipps, wie du billiger wegkommst

Wie werden die Kosten für die Infrarotheizung berechnet?

Für die Berechnung des Stromverbrauchs eurer Infrarotheizung benötigt ihr zwei Werte. Zum einen müsst ihr den Strompreis in Cent pro Wattstunde herausfinden. Diesen findet ihr in der Regel in eurem Stromvertrag oder ihr fragt beim jeweiligen Stromanbieter nach.

Außerdem müsst ihr auch die Leistung der Infrarotheizung ermitteln. Gängige Infrarotheizungen haben eine Leistung zwischen 300 und 500 Watt. Wie hoch die Leistung jedoch genau ist, steht in der Betriebsanleitung. Um nun den Stromverbrauch und die Kosten zu berechnen, müsst ihr die folgenden Formeln anwenden:

Betriebsdauer x Leistung = Stromverbrauch Heizdauer x Leistung der Infrarotheizung / 1.000 x Preis pro kWh = Stromkosten

Auch mit diesen Tipps könnt ihr beim Heizen Geld sparen.



Stromkosten mit der Infrarotheizung sparen

Mit ein paar Tricks könnt ihr sicherstellen, dass ihr das Meiste aus eurer Infrarotheizung herausholt. Die folgenden Tipps helfen vor allem dabei, bei der Nutzung des Geräts Geld zu sparen:

Verwendet programmierbare Thermostate, um die Infrarotheizung effizient zu steuern.

Achtet darauf, dass keine großen Objekte in der Nähe der Heizung stehen.

Wenn ihr die Infrarotheizung gerade erst installiert, solltet ihr mehrere kleine Paneele im Raum verteilen statt einem großen.



