Viele Menschen sind aktuell auf der Suche nach einer Alternative zur teuren Gasheizung. Infrarot-Wandheizungen haben sich da als gute Option erwiesen. Diese können ganz einfach an die Wand gehängt werden und erzeugen so Wärme. Wollt ihr das Maximum aus eurer Infrarot-Wandheizung herausholen, solltet ihr es wie mein Arbeitskollege Achim machen.

Infrarot-Wandheizung und TV-Halterung als perfekte Kombination

Infrarot-Wandheizungen werden im Normalfall ganz einfach an die Wand gehängt und strahlen die Wärme in den Raum. Man sollte die Geräte möglichst mittig und nicht zu hoch anbringen. Einige Menschen schwören auch auf eine Installation an der Decke, damit die Strahlungswärme optimal im Raum verteilt werden kann. Eine noch viel bessere Idee hat mein Arbeitskollege Achim bei sich umgesetzt. Er hat seine Infrarot-Wandheizung einfach an einer TV-Wandhalterung (bei Amazon anschauen) befestigt. Genau wie bei einem Fernseher, den ihr beim Schauen mit der Wandhalterung zu euch dreht, um ein perfektes Bild sehen zu können, sorgt ihr so dafür, dass die produzierte Wärme direkt auf euch gerichtet ist und nicht verloren geht:

So lässt sich die Strahlungswärme einer Infrarot-Wandheizung optimal nutzen (Bildquelle: GIGA)

Durch die TV-Halterung kann die Infrarot-Wandheizung sehr frei in den ganzen Raum ausgerichtet werden. Ihr solltet die Infrarot-Wandheizung immer zu euch drehen, um von der produzierten Wärme optimal zu profitieren. Je genauer ihr die Heizung auf euch richtet, desto mehr habt ihr davon und spart am Ende Energie, denn euch wird einfach schneller warm. Verwendet ihr die Heizung nicht, beispielsweise im Sommer, dann hängt sie einfach wie ein Bild an der Wand. Achim hat sich auch ein schönes Modell mit eigenem Motiv von Könighaus bedrucken lassen. Ihr könnt aber auch ein fertiges Motiv wählen.

Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP105 - 10 Jahre Garantie - Heidenfeld Thermostat - Deutsche Qualitäts Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2022 15:31 Uhr

Wollt ihr es nicht ganz so auffällig, dann gibt es auch eine ganz schlichte Lösung:

Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP100 / 100-1 / 106 / 110 / 130 / Weiß - 300 - 1200 Watt - inkl. Therm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2022 15:31 Uhr

Wenn ihr die Infrarot-Wandheizung so montiert, reicht sicher auch eine kleinere Leistungsstufe. Ihr erhitzt dann nicht mehr den ganzen Raum, sondern nur den Bereich, wo ihr euch aufhaltet.

Ein Balkonkraftwerk kann einen Teil der Energie für eine Infrarot-Wandheizung liefern:

Kleines Projekt perfekt für Hobbyheimwerker

Wenn ihr eure Infrarot-Wandheizung an einer TV-Halterung montieren wollt, müsst ihr euch zunächst anschauen, welche Befestigungspunkte diese bietet. Daraufhin müsst ihr euch überlegen, wie ihr diese an die TV-Halterung adaptieren könnt. Achim hat eine Holzplatte genommen und so einen perfekten Übergang geschaffen, der auch sicher ist. Alles wurde mit Schrauben befestigt und kann individuell ausgerichtet werden.