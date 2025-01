Lidl verkauft praktisches Gadget für 119 Euro, das euch eine der lästigsten Arbeiten im Haushalt abnimmt

Keiner mag Fensterputzen – wer etwas anderes sagt, lügt. Falls ihr euch diese lästige Haushaltsarbeit in Zukunft sparen wollt, lohnt sich eventuell ein Blick in den Online-Shop von Lidl.

Lidl verkauft Fensterputzroboter für 119 Euro

Der Conga Windroid 1090 ist ein vollautomatischer Fensterputzroboter, den Lidl aktuell für 119 Euro verkauft (bei Lidl anschauen). Es fallen zudem noch 5,95 Euro Versandkosten an. Zum Vergleich: Normalerweise kostet das Gadget 169 Euro direkt beim Hersteller.

Fensterputzroboter mit Doppel-Sprühfunktion statt 169,00 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2025 16:19 Uhr

Mit seinem 3-in-1-System sprüht, reinigt und trocknet der Conga Windroid 1090 eure Fensterscheiben. Dabei könnt ihr zwischen 8 verschiedenen Reinigungsmodi wählen – so passt ihr die Reinigung optimal an eure Bedürfnisse an.

Dank App-Anbindung und Fernbedienung habt ihr stets die volle Kontrolle über den Reinigungsvorgang. Der Conga Windroid 1090 kann auch abseits von Fenstern zum Einsatz kommen. Der Roboter reinigt unterschiedliche Oberflächen wie Glas, Fliesen oder Spiegel und kommt auch an Kanten und Ecken ran. Mit einem Aktionsradius von 7,5 Metern eignet er sich auch für große Fenster.

So sieht der Fensterputzroboter aus, wenn er eure Scheiben säubert. (© Cecotec)

Für wen lohnt sich der Conga Windroid 1090?

Der Fensterputzroboter von Cecotec ist vor allem für Haushalte mit großen Fensterflächen eine echte Erleichterung. Er erledigt den zeitaufwendigen und mühsamen Fensterputz vollautomatisch, sodass eure Eltern nie wieder motzen können, wenn sie zu Besuch bei euch sind.

Im Vergleich zu Alternativen ist der Preis von 119 Euro recht günstig – ähnliche Geräte kosten schnell 200 Euro oder mehr. Wer den Fensterputzroboter bei Lidl bestellt, bekommt übrigens auch noch 12 wechselbare Mopps, die ihr problemlos waschen und wiederverwenden könnt.