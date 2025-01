Für 14,95 Euro: Aldi verkauft eine Lampe, die 3 Probleme auf einmal löst

Eine Lampe, die ohne Stromanschluss funktioniert, sich werkzeuglos montieren lässt und nirgends im Weg ist – klingt unmöglich? Nicht bei Aldi: Dort gibt es jetzt eine Wandleuchte, die genau das kann. Für 14,95 Euro bringt sie Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird.

Aldi verkauft magnetische LED-Wandleuchte mit Rabatt

Mit der LED-Wandleuchte "Iseo" bringt Aldi eine praktische Beleuchtungslösung auf den Markt, die sich flexibel einsetzen lässt. Die magnetische Akku-Leuchte ist beim Discounter für 14,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) erhältlich und überzeugt durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Normalerweise kostet die Lampe rund 35 Euro, Käufer machen also ein richtig gutes Schnäppchen. Der Versand beläuft sich auf 5,95 Euro.

LED-Wandleuchte Hält magnetisch, mit integriertem Akku und Bewegungsmelder. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2025 16:14 Uhr

Die LED-Wandleuchte vereint mehrere praktische Funktionen in einem kompakten Gehäuse. Dank des integrierten Magneten lässt sie sich ohne Werkzeug an jeder metallischen Oberfläche befestigen – ideal etwa für Metallschränke in der Garage, Werkstattwände oder sogar den Kühlschrank. Mit einer Helligkeit von 300 Lumen und warmweißem Licht (3.000 Kelvin) eignet sie sich besonders gut für die punktuelle Beleuchtung von Arbeitsbereichen oder als Orientierungslicht.

Der integrierte Bewegungsmelder aktiviert die Leuchte automatisch bei Bedarf, was besonders in dunklen Bereichen wie Kellerräumen oder nächtlichen Wegen zum Gartenhaus praktisch ist. Die IP44-Schutzart macht die Leuchte wetterfest, sodass sie problemlos im Außenbereich eingesetzt werden kann – etwa zur Beleuchtung von Gartenwegen oder als temporäre Partybeleuchtung.

Besonders praktisch ist die Unabhängigkeit von festen Stromquellen. Der integrierte Akku lässt sich bequem per USB-Kabel aufladen. Mit kompakten Maßen von etwa 10 x 10 x 8 Zentimetern findet die Leuchte überall Platz. Das Gewicht von 424 Gramm sorgt dabei für einen sicheren Halt am Untergrund.

Für wen lohnt sich die LED-Wandleuchte bei Aldi?

Die magnetische LED-Wandleuchte richtet sich an alle, die eine flexible Beleuchtungslösung ohne feste Installation suchen. Mit ihrem integrierten Akku, der magnetischen Befestigung und dem Bewegungsmelder eignet sie sich besonders für Mieter oder Menschen mit wechselndem Beleuchtungsbedarf. Die kompakte Größe und Wetterbeständigkeit machen sie zu einem vielseitigen Begleiter für drinnen und draußen.

