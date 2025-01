Aldi haut smarte Überwachungskamera zum Aktionspreis raus

Wer auf der Suche nach einer smarten Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich ist, sollte bei Aldi vorbeischauen. Dort gibt es zurzeit ein kabelloses Modell des Herstellers Rollei zum Aktionspreis. WIr haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Smarte Überwachungskamera günstig bei Aldi

Die smarte Überwachungskamera vom Hersteller Rollei kann auf einfache Weise kabellos per WLAN eingerichtet werden und verfügt über eine 1080p-Full-HD-Auflöasung. Bei Aldi bekommt ihr die Kamera derzeit zum besonders günstigen Preis von nur 49,99 Euro statt 129,00 Euro UVP (Angebot bei Aldi ansehen).

Rollei kabellose Überwachungskamera Statt 129,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.01.2025 15:45 Uhr

Was bietet die Rollei-Überwachungskamera?

Die Überwachungskamera kann per bequem per Smartphone gesteuert werden und verfügt sowohl über eine Nachtsichtfunktion, als auch über Bewegungserkennung. Sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon sind in das Gerät integriert und durch die Wetterfestigkeit ist dieses sowohl für den Innen-, als auch für den Außenbereich geeignet.

Die Smartphone-Steuerung der Rollei-Überwachungskamera erfolgt über die "Smart Life"-App, die es euch ermöglicht, Live-Bilder in Echtzeit anzusehen, Aufnahmen zu speichern und zu verwalten, Bewegungsbenachrichtigungen zu erhalten und mittels der Gegensprechfunktion zu kommunizieren.

Darüber hinaus zeichnet sich die Kamera durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten beziehungsweise Einsatzorte aus:

Hausüberwachung : Eingangsbereich, Garten oder Garage

: Eingangsbereich, Garten oder Garage Geschäftsräume : Laden, Büro oder Lager

: Laden, Büro oder Lager Tierbeobachtung : Haustiere oder Stallungen

: Haustiere oder Stallungen Einbruchschutz: Abschreckung und Dokumentation

Für wen lohnt sich die smarte Überwachungskamera?

Die Überwachungskamera von Rollei ist sicher für alle lohnend, die Bedarf an einer günstigen, vielseitig einsetzbaren Cam mit Full-HD-Auflösung, WLAN-Anbindung und App-Steuerung haben. Die Kamera bietet für ihren günstigen Preis jede Menge Funktionen, sodass man ohne Weiteres von einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen kann.

