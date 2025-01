Aldi lässt Wärmepumpen mit ungewöhnlichem Zubehör verschwinden

An immer mehr Gebäuden sind Wärmepumpen zu sehen. Die klimafreundlichen Heizungen gefallen aber nicht jedem, weil sie sich optisch von dem Haus deutlich abheben. Bei Aldi bekommt ihr Zubehör dafür, damit die Wärmepumpe nicht mehr so ins Auge sticht.

Aldi verkauft Wärmepumpenverkleidung

Besonders an Neubauten sind Wärmepumpen mittlerweile zum Standard geworden. Oft sind die Kästen mit dem Ventilator optisch kein Highlight. Wollt ihr die Optik eurer Wärmepumpe verbessern, dann könnte eine schicke Verkleidung etwas für euch sein. Bei Aldi wird genau so ein Zubehör verkauft. Es gibt zwei Modelle zur Wahl:

Elephant Wärmepumpenverkleidung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2025 16:05 Uhr

Elephant Wärmepumpenverkleidung mit Blumenkasten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2025 19:58 Uhr

Ihr könnt dabei eine normale Wärmepumpenverkleidung wählen oder eine mit Blumenkasten obendrauf. Das kann dann wie folgt aussehen:

Die Wärmepumpe verschwindet fast komplett. (© Elephant)

Das alles erinnert an die Verkleidungen für Mülltonnen. Auch diese werden für eine einheitliche Optik in Boxen untergebracht, damit sie in den verschiedenen Farben und Formen nicht auffallen. Genau das Gleiche passiert mit der Wärmepumpe in dem Fall.

Durch das Design aus Lamellen kommt trotzdem noch genug Umluft an das Gerät, damit dieses zuverlässig arbeiten kann. Geeignet ist diese Konstruktion für Luft-Luft-Wärmepumpen und das Innenmaß beläuft sich bei der Montage am Boden auf 140 x 50 x 97 - 102 cm. Hängt eure Wärmepumpe an der Wand, dann belaufen sich die Innenmaße auf 134 x 47 - 53 x 85,5 cm. Achtet also auf die Maße, damit die Wärmepumpe auch hineinpasst.

Für kleinere Geräte gibt es auch günstigere Ausführungen aus Holz:

Verkleidung für Wärmepumpe aus Holz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2025 20:05 Uhr

Hersteller arbeiten an verschiedenen Designs

Dass Wärmepumpen nur weiße Kästen sind, stimmt mittlerweile aber nicht mehr. Immer mehr Hersteller achten darauf, dass die Wärmepumpen optisch ansprechender wirken und leiser arbeiten. In Zukunft könnten solche Verkleidungen also überflüssig werden, wenn immer mehr Menschen zu Wärmepumpen greifen und die Konkurrenz immer größer wird.

Das müsst ihr über Wärmpumpen wissen:

