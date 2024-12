Nach Payback-Aus: Rewe startet eigenes Bonussystem – Kunden sammeln jetzt direkt Euro statt Punkte

Der Lebensmittelriese Rewe verabschiedet sich von Payback und führt mit „Rewe Bonus“ ein eigenes Treueprogramm ein. Statt Punktesammelei gibt es nun direktes Euro-Guthaben in der Rewe App.

Rewe verabschiedet sich von Payback – das bietet das neue Bonussystem

Seit dem 29. Dezember 2024 können Rewe-Kunden ihr Bonusguthaben direkt in Euro sammeln. Das neue Rewe-Bonus-Programm ist komplett in der Rewe-App integriert und ersetzt das bisherige Payback-System. Die gesammelten Euro lassen sich flexibel beim Einkauf im Markt, beim Lieferservice oder in den Pick&Go-Filialen einsetzen. Kunden müssen sich zuvor für das Bonusprogramm innerhalb der App anmelden.

Das neue Programm setzt stark auf Personalisierung: Wöchentlich erhalten Kunden spezielle Bonus-Coupons in der App, die auf ihre individuellen Einkaufsgewohnheiten zugeschnitten sein sollen. Diese müssen die Kunden selbstständig in der Rewe-App aktivieren.

Zusätzlich gibt es regelmäßige Sammelaktionen, bei denen Extra-Guthaben generiert werden kann. Je nach monatlicher Einkaufssumme können Kunden bis zu zehn Prozent Bonus für einen Einkauf im Folgemonat sparen.

So sieht das neue Bonusprogramm in der Rewe-App aus. (© Screenshot GIGA)

Kein Payback mehr bei Rewe: Was passiert mit meinen Punkten?

Für Payback-Nutzer ist der Übergang fließend gestaltet: Bereits gesammelte Payback-Punkte bleiben bei anderen Partnerunternehmen weiterhin gültig, können aber seit dem 29. Dezember nicht mehr bei Rewe eingelöst werden. Der Händler empfiehlt seinen Kunden, sich zeitnah mit der neuen App vertraut zu machen, um keine Vorteile zu verpassen.

Auch nach dem Payback-Aus stehen den Nutzern natürlich weiterhin viele andere bekannte Funktionen zur Verfügung. So gibt es etwa die Möglichkeit, die aktuellen Angebote aus dem Prospekt einzusehen, Rezepte zu begutachten oder an der Treuepunkte-Aktion teilzunehmen.