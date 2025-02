Deutschlandcard: Punkte bei Lidl, Rewe & Aldi sammeln – das geht

Die Deutschlandcard kann man zwar nicht mehr bei Edeka- oder Netto-Einkäufen vorzeigen, dennoch gibt es viele Supermärkte, bei denen man Punkte sammeln kann. Das geht auch bei Aldi und Lidl, allerdings nicht auf dem gewohnten Weg.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Deutschlandcard-Punkte bei Aldi, Lidl & mehr erhalten

Normalerweise scannt man den Code aus der App für seine Deutschlandcard in einem Laden an der Kasse beim Bezahlvorgang ein, um Punkte zu erhalten. Das ist ab März 2025 nicht mehr bei Edeka und Netto möglich und funktioniert so auch nicht bei Aldi oder Lidl. Dennoch kann man sowohl bei den Discountern als auch weiterhin bei Edeka Punkte für die Deutschlandcard sammeln. Das geht jedoch etwas anders als gewohnt, nämlich über die Punkte-Scanner-Funktion. Dafür wird der Kassenbon erst nach dem Einkauf mit dem Handy abfotografiert.

So bekommt ihr die Deutschlandcard-Punkte für Einkäufe bei Lidl, Aldi, Edeka und mehr:

Führt euren Einkauf wie gewohnt durch. Die Deutschlandcard-App müsst ihr nicht vorzeigen. Lasst euch stattdessen den Kassenbon vom Kassenpersonal ausdrucken und aushändigen oder achtet darauf, den Bon in digitaler Form zu erhalten. Öffnet die Deutschlandcard-App. Ruft die Punktescanner-Funktion auf. Fotografiert den Kassenbon für den Einkauf ab oder erstellt einen Screenshot vom digitalen Kassenzettel. Dabei sollten alle Informationen wie die eingekauften Waren sowie der Laden, das Datum und die Gesamtsumme sichtbar sein. Je Vorgang können bis zu 4 Fotos gemacht werden, um auch sehr lange Bons vollständig und gut erkennbar abzufotografieren. Es können Dateien in verschiedenen Formaten wie PDF, JPG, JPEG, PNG und GIF hochgeladen werden. Rechnungen können bis zu 30 Tage nach dem Einkauf eingescannt werden., Nach dem Upload wird der Bon geprüft. Das kann bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen. In der Kassenbon-Übersicht kann man den Status der Prüfung sowie die erhaltenen Punkte einsehen. Danach erhaltet ihr die Information, ob der Kassenbon für das Bonusprogramm akzeptiert wird. Wird der Einkauf nicht berücksichtigt, werdet ihr darüber ebenfalls in der App informiert.

Anzeige

Hier findet ihr die App mit dem Scanner zum Download für Android und iOS:

DeutschlandCard DeutschlandCard GmbH

DeutschlandCard App DeutschlandCard GmbH

Falls euer Kassenbon abgelehnt wurde, kontaktiert den Deutschlandcard-Service für eine weitere Auskunft: Zum Kunden-Service.

Anzeige

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Deutschlandcard 2025: So gibt es Punkte bei vielen Läden

Eine pauschale Angabe, wie viele Punkte je Kassenbon und Einkauf man erhält, gibt es nicht. Wie auch beim „normalen“ Weg für die Deutschlandcard-Punkte seid ihr beim Upload der Rechnungen damit einverstanden, dass eure Einkaufsdaten ausgewertet und für Marketing-Zwecke genutzt werden können. Wie gewohnt kann man die Punkte gegen Coupons oder Prämien einlösen.

Der Kassenzettel-Scanner erweitert die Optionen für Deutschlandcard-Punkte enorm. Ihr seid dann nicht auf teilnehmende Partner wie Esso-Tankstellen oder Apotheken beschränkt, sondern könnt bei vielen anderen Läden Punkte erhalten. Neben den weit verbreiteten Filialen von Aldi-Nord und Aldi-Süd geht das auch mit Kassenbons von Kaufland, DM, Müller oder Rossmann. Das klassische Deutschlandcard-Programm per App funktioniert bei Partnern wie Esso oder Rofu weiterhin.

Der Anbieter verspricht, dass der Kassenbon-Scanner in über 30.000 Geschäften von 23 Händlern funktioniert (Quelle: Deutschlandcard). Die Auswahl kann sich jederzeit ändern und es muss nicht jeder Händler einer Kette daran teilnehmen. Bons von diesen Händlern können für die Deutschlandcard berücksichtigt werden:

Aldi Nord

Aldi Süd

Futterhaus

Dehner

Denns Biomarkt

DM

Edeka

Famila

Fressnapf

Globus

Hit

Kaufland

Lidl

Markant

Marktkauf

Müller

Netto

Norma

Penny

Rewe

Rossmann

Tegut

Zoo & Co.

Wie sind die Erfahrungen?

Bei vielen Teilnehmern scheint die Neuerung noch nicht angekommen zu sein. So finden sich im Facebook-Kanal von Deutschlandcard einige eher kritische Beiträge, auch wenn die Anzahl an potenziell teilnehmenden Märkten durch die Funktion erweitert wurde (Quelle: Facebook). Mehrere Nutzer kritisieren auch den vermeintlichen Zwang zum Papierbon, allerdings kann man auch den digitalen Bon aus den Apps einzelner Händler hochladen:

Sind keine Märkte mehr da wo ich Einkaufe. Lohnt sich somit nicht mehr. Leider Facebook-User bei Deutschlandcard

Anzeige

„Da will man von dem Papierkram mit den Kassenbons weg kommen, und was macht Deutschlandcard? Sie wollen wieder mehr Papierverbrauch mit Kassenbons.“ Facebook-User bei Deutschlandcard

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.