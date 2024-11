DeutschlandCard-Karte wird eingestellt: Das müsst ihr jetzt wissen

Das beliebte Bonusprogramm DeutschlandCard vollzieht einen radikalen Schnitt: Ab Januar 2025 wird die physische Karte, die ihr an der Kasse vorzeigt, um Bonuspunkte zu sammeln und Rabatte zu erhalten, komplett eingestellt. Die Umstellung betrifft rund 20 Millionen Nutzer. Zukünftig müsst ihr euer Smartphone nutzen. Es wird noch an einer anderen Stelle umgestellt.

Physische DeutschlandCard-Karte verschwindet

Die DeutschlandCard, die in Millionen von Geldbörsen zu finden ist, wird künftig nur noch in digitaler Form auf eurem Smartphone existieren. Neukunden erhalten ab Januar 2025 bei Anmeldung keine physische Karte mehr im Scheckkartenformat. Auch bei Verlust oder Beschädigung wird keine Ersatzkarte mehr ausgestellt. Habt ihr eine Karte, könnt ihr diese allerdings weiterhin an den Kassen vorzeigen und so sparen. Ihr solltet also sorgsam damit umgehen.

Das DeutschlandCard-Bonusprogramm, das in über 10.000 Geschäften und 400 Onlineshops aktiv ist, setzt damit zum Wandel an. Partner wie Edeka, Netto und zahlreiche andere Händler müssen sich auf die rein digitale Nutzung umstellen. Gleiches gilt für euch als Kundin oder Kunden. Seid ihr damit nicht einverstanden und kündigt, habt ihr drei Monate Zeit, eure gesammelten Punkte einzulösen.

Keine DeutschlandCard-Briefe mehr

Mit der Digitalisierung der Karte geht auch eine komplette Umstellung der Kundenkommunikation einher. Das Unternehmen stellt den Postversand ein und informiert seine Kunden künftig ausschließlich per E-Mail und nicht mehr per Brief. Eure Punktestände, Aktionen oder den Newsletter findet ihr nun in der App oder erhalten diese per Mail. Die Änderungen treten automatisch in Kraft, wenn ihr euer Konto nicht bis Jahresende kündigt (Quelle: T-Online).

Wollt ihr weiterhin bei der DeutschlandCard mitmachen, müsst ihr nichts tun. Ihr könnt mit der bisherigen Karte punkten und sparen. Zukünftig dann mit eurem Smartphone, wie es bei anderen Bonuspunkteprogrammen mittlerweile auch Standard ist.

