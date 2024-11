Ist Cleverbuy seriös? Verbraucherzentrale warnt

Cleverbuy hat als beliebter Händler gebrauchter Handys angefangen. Mittlerweile warnt aber sogar die Verbraucherzentrale vor diesem Unternehmen. Wie sehen die Erfahrungen und Bewertungen aus?

Bei dem Anbieter kann man nicht nur alte Technik verkaufen, sondern auch günstig an gebrauchte und geprüfte Geräte kommen. Zumindest in der Theorie. Mittlerweile gibt es an vielen Stellen im Netz Berichte von schlechten Erfahrungen zu Cleverbuy.

Die Beschwerden über teilweise monatelanges Warten auf die Geldauszahlungen, Hinhaltetaktiken oder völliges Ausbleiben von Reaktionen werden immer zahlreicher.



Die Geschichte erinnert stark an den Untergang des Portals "Mädchenflohmarkt", über den wir berichtet haben : Zuerst wurden die Bearbeitungszeiten immer länger, dann verzögerten sich die Auszahlungen, bis das Unternehmen Insolvenz anmeldete.

Wie seriös ist Cleverbuy?

Auf der Cleverbuy-Startseite entscheidet ihr euch per Button, ob ihr „Smartphones kaufen“ oder „Technik verkaufen“ möchtet. Im März 2023 waren die Bewertungen zum Anbieter noch sehr gut. Bei Trustpilot wurde der Shop mit einer sehr starken Gesamtbewertung von 4,5 bei 5 maximalen Sternen geführt. Auch im Erfahrungsportal „Trusted“ bekam der Anbieter von den Nutzern 4,5 von 5 Sternen. Mittlerweile hat sich das Bild aber stark geändert. An vielen Stellen im Netz gibt es Berichte von enttäuschten Nutzern, die lange auf eine Auszahlung warten mussten, der Verkaufspreis nach unten gedrückt wurde oder Support-Anfragen ignoriert wurden. Trusted hat Cleverbuy inzwischen aus seiner Wertung entfernt.

Bei Trustpilot wird der Anbieter inzwischen nur noch mit 1,9 von 5 Sternen geführt.

geführt. Trusted Shops listet den Händler bei über 500 Bewertungen sogar nur mit 1,15 von 5 Sternen . Das entspricht der Note " mangelhaft" .

. Das entspricht der Note " . In der MyDealz-Community liest man ebenfalls an mehreren Stellen Warnungen vor dem Anbieter. Immer wieder wird beschrieben, dass man teils monatelang auf seine Auszahlung warten muss, zum Beispiel hier, hier oder hier.

In der Idealo-Community verlangen User inzwischen ein Verbot der Firma.

Auch in den Google-Rezensionen war immer wieder von „Betrug“ und „Anwalt“ die Rede.

So erkennt man Fake-Shops im Netz:

Cleverbuy: Erfahrungen und Bewertungen

Der Verkauf funktioniert bei Cleverbuy einfacher als zum Beispiel bei eBay, Kleinanzeigen und Co. Ihr spart euch das mühselige Erstellen einer Artikelbeschreibung und müsst keine Fotos des alten Geräts machen. Stattdessen funktioniert Cleverbuy so:

Öffnet den Bereich zum Verkaufen von Geräten. Sucht hier euer Modell aus, das ihr loswerden wollt. Gebt dabei alle benötigten Informationen an. Neben der Modellbezeichnung solltet ihr auch den Zustand möglichst genau beschreiben, damit der Verkauf später schnell und ohne Rückfragen abgewickelt werden kann. Anschließend wird ein geschätzter Preis angezeigt, den ihr anhand eurer Angaben von Cleverbuy für das Gerät bekommen würdet. Seid ihr damit einverstanden, könnt ihr den Verkaufsprozess starten. Dafür erhaltet ihr ein Versandetikett. Portogebühren fallen für euch also nicht an. Packt das Smartphone ordentlich ein und schickt es mit Hilfe des Versandlabels an den Anbieter. Sobald das Gerät bei Cleverbuy ankommt, wird es geprüft. Stimmt der Zustand bei der Überprüfung mit euren Angaben überein, wird der Verkauf abgewickelt und ihr bekommt euer Geld überwiesen.

Fazit zum Verkaufen bei Cleverbuy

Generell lässt sich also mittlerweile anzweifeln, ob Cleverbuy ein seriöser Anbieter ist. Probleme gibt es vor allem bei der Auszahlung. Nutzer teils Wochen bis Monate auf ihr Geld warten mussten, zum Beispiel hier. Der Anbieter hat seinen Sitz in Krefeld und es gibt auch Berichte von Nutzern, bei denen alles in Ordnung war. Ähnliche Anbieter wie Cleverbuy sind unter anderem Rebuy, Momox oder Flip4New.

