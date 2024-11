Freie Bahn für Samsung: Erste China-Hersteller wollen auf bestimmte Smartphones verzichten

Samsung ist der aktuell erfolgreichste Hersteller, wenn es um faltbare Smartphones geht. Das südkoreanische Unternehmen hat den Trend eingeführt und führt ihn in vielen Märkten auch an. Tatsächlich sollen Samsung und Huawei auch die einzigen Hersteller sein, die damit Geld verdienen. Aus diesem Grund überlegen aktuell erste chinesische Hersteller, ob sie weitermachen sollen.

China-Hersteller hinterfragen Falt-Smartphones

Samsung bringt seit einigen Jahren faltbare Smartphones auf den Markt und kann jährlich einige Millionen Stück absetzen. Chinesische Hersteller sind mittlerweile auch auf den Zug mit aufgesprungen und haben positive Signale gesetzt. Statt Samsung einfach zu kopieren, wurden eigene Ideen umgesetzt, die Samsung wiederum dazu veranlasst haben, die Entwicklung voranzutreiben. Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt – und das hat auch gut funktioniert. Doch jetzt halten sich die chinesischen Hersteller wohl zurück.

Laut eines neuen Berichts überlegen Oppo und Vivo aktuell, ob sich die Entwicklung neuer Falt-Smartphones lohnt. Dabei soll es in erster Linie um Geräte mit großen Displays gehen – also Alternativen zum Samsung Galaxy Z Fold 6. Diese sollen sich nicht so gut verkaufen und keinen Gewinn abwerfen (Quelle: SamMobile).

Gleichzeitig hat Xiaomi gezeigt, dass es doch funktioniert. Mit dem Mix Flip und Mix Fold 4 hat das chinesische Unternehmen den Erfolg umgedreht. Das Interesse am großen Fold ist um ein Vielfaches höher als beim kompakten Flip. Es gibt also nicht das eine Patentrezept für den richtigen Weg.

Innovationen in Gefahr

Wie oben bereits erwähnt, muss besonders in einem solchen Markt wie dem mit Falt-Smartphones eine harte Konkurrenz herrschen, die sich immer weiter zu neuen Ideen und besseren Lösungen antreibt. Wenn nur noch Samsung übrig bleibt, dann dürften die Innovationen wieder kleiner werden. Wir werden die Entwicklung verfolgen und berichten, wie es mit Oppo und Vivo weitergeht.

OnePlus geht zu Oppo und damit könnte es schicke Falt-Handy auch verschwinden, das wir euch im Video zeigen:

