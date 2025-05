Xiaomi rüstet sich für Super-GAU: Handys werden sich komplett verändern

Funktioniert (bisher) nur in China

Für Huawei funktioniert die Abschottung von Google nur in China. Besonders in Europa spielt das chinesische Unternehmen keine große Rolle mehr. Sollten Xiaomi, Oppo, OnePlus und Vivo ebenfalls abgeschnitten werden, könnte ihnen das gleiche Schicksal drohen. Davon könnten am Ende Samsung und Apple profitieren. Vorbereiten müssen sich die chinesischen Hersteller aber trotzdem, denn freiwillig muss die Abkehr nicht passieren – wie man an Huawei sieht.