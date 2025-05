Huawei Watch 5 vorgestellt: Neue Smartwatch beweist Fingerspitzengefühl

Mit der neuen Watch 5 bringt Huawei eine Smartwatch auf den Markt, die nicht nur schick aussieht, sondern mit Neuerungen wie der Multi-Sensor-X-TAP-Technologie und Gestensteuerung punkten soll.

Huawei Watch 5 mit neuer Sensor-Technik

Huawei hat seine Watch 5 jetzt offiziell präsentiert. Ein zentrales Merkmal ist der neue X-TAP-Sensor. Er kombiniert laut Hersteller verschiedene Messmethoden, um Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Blutsauerstoff und EKG nicht nur über das Handgelenk, sondern auch über die Fingerspitze zu erfassen.

Laut Huawei soll das genauere Ergebnisse bei der EKG- und SpO₂-Messung ermöglichen. Innerhalb von 60 Sekunden erstellt die Uhr einen Überblick über zehn zentrale Gesundheitswerte. Ergänzt wird die Funktion durch die Analyseplattform Health Insights, die langfristige Trends bei Schlaf, Stress und Bewegung auswerten kann.

Zudem gibt es neue Gestensteuerungen. Mit Double Tap oder Double Slide lassen sich Anrufe annehmen oder die Musik bedienen, ohne das Display direkt zu berühren. Auch die Kamera des begleitenden Smartphones lässt sich so steuern. Dadurch soll die Bedienung der Smartwatch vor allem in Situationen erleichtert werden, in denen ein direkter Zugriff auf das Display eingeschränkt ist.

Die Huawei Watch 5 ist in den Größen 42 und 46 mm erhältlich und setzt auf Materialien wie Edelstahl und Titan. Ein Saphirglas schützt das AMOLED-Display, das bei der 46-mm-Variante eine Größe von 1,5 Zoll und bei der 42-mm-Version 1,38 Zoll erreicht. Beide Modelle unterstützen eine eSIM, NFC und GPS. Die Akkulaufzeit beträgt laut Herstellerangaben je nach Nutzung bis zu sieben Tage im Batteriesparmodus.

Die neue Huawei Watch 5 gibt es in vielen Farben. (© Huawei)

Huawei Watch 5 ab 449 Euro

Die Smartwatch ist ab sofort im deutschen Handel verfügbar. Das 42-mm-Modell ist ab 449 Euro erhältlich, Varianten aus Sandgold und Titan kosten 549 beziehungsweise 649 Euro. Das 46-mm-Modell beginnt ebenfalls bei 449 Euro und ist in den Farben Schwarz, Braun, Lila und Titan erhältlich.

Beim Kauf bis zum 30. Juni im Online-Shop von Huawei oder vor Ort im Flagship-Store in Berlin gibt es die Earbuds FreeBuds 6i, ein zusätzliches Armband sowie eine dreijährige Herstellergarantie ohne Aufpreis dazu.

Ein erster Teaser zur Smartwatch:

