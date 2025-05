Huawei Watch Fit 4 (Pro) vorgestellt: Apple-Watch-Ultra-Design zu einem Bruchteil des Preises

Mit der neuen Watch Fit 4 (Pro) bringt Huawei eine smarte und sportliche Allrounder-Uhr auf den Markt. Dank ihres schlanken Designs und attraktiven Preises könnte sie vor allem für iPhone-Nutzer eine interessante und vor allem günstigere Alternative sein.

Schlankes Design, robustes Material

Die Watch-Fit-4-Serie bleibt ihrem leichten, rechteckigen Design treu und erinnert damit weiterhin an die Apple Watch. Das Standardmodell wiegt gerade einmal 27 Gramm, während die Pro-Version mit 30,4 Gramm minimal schwerer, aber dank Saphirglas, Titanlünette und Aluminiumgehäuse deutlich robuster ist. Mit einer Größe von 43 mm beim Standardmodell und 44,5 mm bei der Pro-Version ist sie geringfügig größer als der Vorgänger.

Beim Display kann die Uhr mit der Apple Watch Ultra 2 Schritt halten: Das helle AMOLED-Display der Pro-Version erreicht bis zu 3.000 Nits, was selbst bei direkter Sonneneinstrahlung dafür sorgen soll, dass alles gut lesbar ist – ein klarer Vorteil für Outdoor-Aktivitäten. Huawei positioniert die Uhr als idealen Begleiter für Bergtouren, Wassersport und den Golfplatz. Besonders die Pro-Version sticht heraus: Sie unterstützt Freitauchen bis zu 40 Meter und bietet exklusive Golf-Funktionen.

Mit integriertem Barometer, Dual-Frequenz-GPS und einer Vielzahl an Trainingsmodi soll die Watch Fit 4 ein vielseitiger Begleiter für Sportler sein. Die Kombination aus Leichtigkeit und robuster Verarbeitung macht sie laut Huawei ideal für alle, die in Bewegung bleiben möchten.

Huawei Watch Fit 4 ab 169 Euro

Die Huawei Watch Fit 4 ist ab sofort verfügbar: Die Standardversion kostet 169 Euro, die Pro-Variante 279 Euro – und ist damit deutlich günstiger als die Apple Watch Ultra 2, die gleich rund 900 Euro kostet. Bei einer Bestellung im Huawei Store bis zum 30. Juni 2025 erhalten Käufer zudem Gratis-Zugaben wie die FreeBuds SE2 oder ein zusätzliches Armband.

Beide Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Watch Fit 4 gibt es in Schwarz, Violett, Weiß und Silber, während die Pro-Version mit Schwarz, Blau und Grün eine etwas kleinere Farbauswahl bietet. Auch die Huawei Watch 5 ist in mehreren Farben verfügbar.