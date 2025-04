Apple Watch Ultra 2 zu teuer? Huaweis Smartwatch-Klon sieht fast genau so aus, kostet aber nur ein Drittel

Huawei plant anscheinend für Mitte Mai 2025 den Launch seiner neuen Smartwatch-Serie. Die Watch Fit 4 und Watch Fit 4 Pro kommen mit hochauflösendem AMOLED-Display, bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit und erweiterten Gesundheitsfunktionen auf den Markt. Besonders die Pro-Version nimmt mit ihrem markanten Design die Apple Watch Ultra ins Visier.

Huawei Watch Fit 4 (Pro): Massig Bilder durchgesickert

Erste Bilder der vierten Generation der Watch-Fit-Serie von Huawei wurden im Netz geleakt. Beide Modelle verfügen über ein 1,82 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 480 x 408 Pixel. Integriertes GPS ermöglicht euch präzise Routenaufzeichnung auch ohne Smartphone. Telefonate führt ihr direkt über die Uhr, solange sich euer Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet. Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM begleiten euch die Uhren auch beim Schwimmen.

So sieht anscheinend die neue Huawei Watch Fit 4 aus. (© Huawei via Huawei Central)

Die Watch Fit 4 Pro hebt sich durch exklusive Ausstattungsmerkmale von der Standardversion ab. Eine größere Krone auf der rechten Seite und ein größerer seitlicher Button verleihen ihr ein anderes Erscheinungsbild (Quelle: soumimobiili.fi). Das Design erinnert dabei stark an die Apple Watch Ultra 2 – allerdings zu einem deutlich günstigeren Preis.

Offensichtlicher hätte man sich an Apples Design kaum bedienen können (© Huawei via Huawei Central)

Huawei Watch Fit 4 (Pro): Ankündigung und Preis

Der offizielle Launch soll am 15. Mai 2025 in Berlin stattfinden, zeitgleich mit der Vorstellung der Huawei Watch 5. Die Watch Fit 4 wird voraussichtlich für 169 Euro in den Handel kommen, während die Pro-Version mit 279 Euro zu Buche schlägt. Zum Vergleich: Apple will für die Watch Ultra 2 mindestens 899 Euro haben.

Damit positioniert Huawei seine neue Smartwatch-Generation als attraktive Alternative zu deutlich teureren Premium-Modellen der Konkurrenz. Der Funktionsumfang dürfte jedoch im direkten Vergleich auch bescheidener ausfallen.

Schon beim Vorgänger hat sich Huawei beim Design an Apple orientiert:

