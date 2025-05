Smartwatch, Auto, Fernseher: Googles smarter Helfer übernimmt die Kontrolle

Googles smarter Gemini-Assistent soll nicht mehr nur auf Smartphones beschränkt sein. Künftig ist die KI auch auf Smartwatches, in Fahrzeugen und auf Fernsehern zu finden.

Google: Gemini wächst über das Smartphone hinaus

Das Android-Ökosystem stellt sich gerade neu auf, mit Googles Gemini-Assistenten im Mittelpunkt. Die KI soll Menschen künftig nicht nur auf Handys zur Seite stehen. Auch auf Wear-OS-Smartwatches wird Gemini bald direkt am Handgelenk verfügbar sein, wie Google jetzt angekündigt hat.

Konkret ist eine Gemini-Sprachsteuerung für Wear OS geplant, die auch ohne exakte Befehle auskommt. Nutzer sollen etwa Erinnerungen anlegen oder Informationen abrufen können, ohne das begleitende Smartphone aus der Tasche zu holen. Die Verknüpfung mit vielen installierten Apps soll zusätzlich für mehr Funktionalität und Nützlichkeit der Smartwatch sorgen.

Noch in diesem Jahr soll Gemini zudem auf Google TV Einzug halten. Über den Fernseher lassen sich dann altersgerechte Filme für Kinder suchen oder Lernvideos zu verschiedenen Themen per KI abrufen. Google möchte den Fernseher so nach eigener Aussage als interaktives Gerät etablieren, das über reines Streaming hinausgeht.

Parallel dazu arbeitet Google gemeinsam mit Samsung an Android XR, einer neuen Plattform für Headsets und smarte Brillen. Gemini soll Nutzer hier bei Aufgaben wie der Reiseplanung unterstützen, heißt es. Geplant ist eine virtuelle Umgebung aus Karten, Videos und Tipps, die eine realitätsnahe Vorschau auf den Zielort ermöglichen.

Gemini-Assistenz für Android Auto

Auch für Android Auto hat sich Google in Sachen KI viel vorgenommen. So soll die bisherige Sprachsteuerung vollständig durch Gemini ersetzt werden. Künftig versteht das System dann Befehle in natürlicher Sprache, ohne dass Nutzer sich auf bestimmte Kommandos konzentrieren müssen.

Google verspricht auch, dass Gemini während der Fahrt etwa eine nahegelegene Ladestation suchen oder Nachrichten zusammenfassen kann.

Im Video: Das kann Gemini im Auto.

