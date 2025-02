Neue Apps für Android Auto: Google bringt Streaming und Games auf die Straße

Google erweitert das App-Angebot für Android Auto deutlich: Viele neue Apps sind hinzugekommen, darunter auch einige Streaming- und Gaming-Apps. Besitzer von Volvo- und Polestar-Modellen profitieren zuerst von dem Update.

Google: Viele neue Apps für Android Auto

Android Auto ist ein eigenständiges Betriebssystem für Fahrzeuge, das ohne Verbindung zum Smartphone auskommt. Google hat das Angebot an kompatiblen Apps jetzt deutlich erweitert, so dass Nutzer nun eine größere Auswahl an Unterhaltungs- und Infodiensten haben.

Neu hinzugekommen sind unter anderem Spiele wie Roblox, verschiedene Schach- und Solitaire-Varianten sowie Streaming-Apps wie Paramount+, NBC News, F1 TV und Red Bull TV. Google selbst spricht von „Dutzenden neuer Apps“ (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Mit diesem Schritt erhöht sich die Gesamtzahl der für Android Auto verfügbaren Apps auf fast 300. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die meisten der neuen Apps lassen sich nur bei stehendem Fahrzeug verwenden. Diese Sicherheitsmaßnahme soll verhindern, dass Fahrer während der Fahrt beispielsweise durch Spiele oder Videos abgelenkt sind. Lediglich Apps zur Navigation und Mediensteuerung sind weiterhin auch während der Fahrt verfügbar.

Für Nutzer bedeutet das vor allem mehr Unterhaltung während Ladepausen oder Wartezeiten. Mit der wachsenden Auswahl an Apps entwickelt sich Android Auto immer mehr zu einem umfassenden Infotainment-System – auch wenn viele Funktionen nur im Stand genutzt werden können.

App-Update: Zunächst für Volvo und Polestar

Das Update wird derzeit an ausgewählte Volvo- und Polestar-Modelle verteilt. Google hat aber bereits angekündigt, dass die neuen Apps bald auch für andere Fahrzeuge mit Android Auto verfügbar sein werden. Da das System von immer mehr Herstellern unterstützt wird, dürften sich in Zukunft noch mehr Fahrer über die neuen Apps freuen.

Mehr zum Polestar 5 seht ihr im Video:

Polestar 5: Absurde Ladegeschwindigkeit dank StoreDot-Akku

