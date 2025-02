Google macht Chrome besser: Zwei praktische Features für Android-Nutzer

Google bringt zwei neue Funktionen für Chrome auf Android: Eine Tab-Suche erleichtert das Navigieren zwischen geöffneten Seiten, Tab-Gruppen können zwischen Geräten synchronisiert werden. Beide Neuerungen machen das Surfen auf Smartphones und Tablets komfortabler.

Chrome für Android: Tab-Suche und -Synchronisation

Mit dem neuesten Chrome-Update führt Google eine praktische Suchfunktion für geöffnete Tabs ein. In der Tab-Übersicht erscheint nun eine Suchleiste, die immer am oberen Bildschirmrand bleibt. Damit können Nutzer geöffnete Webseiten schnell wiederfinden. Zusätzlich zeigt Chrome auch Ergebnisse aus den Lesezeichen, dem Verlauf und der Google-Suche an. Die Funktion steht sogar im Inkognito-Modus zur Verfügung – auf dem Desktop gibt es eine ähnliche Lösung schon länger.

Neben der verbesserten Suche rollt Google auch eine Synchronisierungsfunktion für Tab-Gruppen aus. In der Tab-Übersicht gibt es nun ein neues Symbol, das Gruppen von anderen Geräten anzeigt, auf denen Chrome mit demselben Google-Konto angemeldet ist. In den erweiterten Einstellungen lässt sich die automatische Synchronisation von Tab-Gruppen bei Bedarf aber auch deaktivieren, falls Nutzer ihre Tabs lieber gerätespezifisch verwalten möchten.

Google Chrome: Inaktive Tabs und neue Archiv-Optionen

Zusätzlich hat Google vor wenigen Wochen eine Funktion integriert, die inaktive Tabs automatisch verwaltet. Standardmäßig werden Webseiten, die länger als 21 Tage nicht genutzt wurden, in eine neue Kategorie namens „Inaktive Tabs“ verschoben. Nutzer können dies in den Einstellungen anpassen und die Frist auf 7 oder 14 Tage setzen oder die Funktion ganz deaktivieren.

Außerdem gibt es eine neue Option, ungenutzte Tabs nach 60 Tagen zu schließen – sie können aber jederzeit im Verlauf gefunden werden. Chrome archiviert zudem auch doppelte Tabs, wobei immer die zuletzt geöffnete Version erhalten bleibt (Quelle: 9to5Google).

